Nie wyrzucaj skórek po cytrusach. Możesz je sprytnie wykorzystać

W czasach rosnącej świadomości ekologicznej coraz więcej osób stara się ograniczać marnowanie produktów. Skórki po cytrusach nie muszą od razu trafiać do kosza. Można dać im drugie życie. Wystarczy kilka prostych, a zarazem ciekawych pomysłów.

Naturalny odświeżacz i skuteczny środek czyszczący

Skórki cytrusów uwalniają intensywny, świeży aromat, dlatego można je wykorzystać jako naturalny odświeżacz powietrza. Wystarczy umieścić je na kaloryferze (oczywiście zachowując wszystkie standardy bezpieczeństwa), włożyć do bawełnianego woreczka albo podgrzać w garnku z wodą i goździkami. To szybki sposób, aby nadać pomieszczeniom przyjemnego, świeżego, ale lekko korzennego zapachu. Dodatkowo suszone skórki mogą posłużyć jako baza do własnych potpourri.

ZOBACZ: Zamiast karpia. Te ryby pasują idealnie na świąteczny stół

Dzięki wysokiej zawartości olejków eterycznych, zwłaszcza limonenu, skórki cytrusów świetnie radzą sobie z tłuszczem czy osadami. Można je zalać octem, odczekać kilkanaście dni i otrzymać płyn do czyszczenia blatów, kuchenki czy armatury. Preparat jest ekologiczny, tani i bezpieczny dla większości powierzchni. Sprawdzi się również przy myciu szyb, jeżeli rozcieńczy się go wodą.

Pochłaniacz zapachów i odstraszacz owadów

Wysuszone skórki cytryny lub pomarańczy dobrze absorbują zapachy. Rozłożone w lodówce, szafce z butami czy przy koszach na śmieci pomagają neutralizować nieprzyjemne zapachy. Można je także zmielić i wymieszać z sodą oczyszczoną, tworząc prostą mieszankę czyszcząco-zapachową. Taki proszek nadaje się również do odświeżania dywanów.

ZOBACZ: Uważaj na te owoce. Mają największy poziom pestycydów i mogą zaszkodzić

Aromat cytrusów działa odstraszająco na niektóre owady, m.in. mrówki czy komary. Rozłożone świeże skórki pomarańczy lub spryskanie parapetów roztworem cytrusowo-octowym może pomóc ograniczyć ich obecność bez stosowania chemikaliów.

Aromatyczny dodatek do kuchni

Starta skórka cytrynowa lub pomarańczowa to popularny dodatek do wypieków, napojów czy marynat. Warto ją suszyć, wtedy zachowuje aromat przez wiele miesięcy. Zmielona skórka połączona z cukrem lub solą tworzy ciekawe w smaku przyprawy, które podkreślą smak potraw. Można też kandyzować skórki, wykorzystując je potem jako słodką i jednocześnie zdrową przekąskę.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl