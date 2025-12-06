Zakrzepica atakuje znienacka. To warzywo pomaga jej zapobiegać

Oczywiście sam czosnek nie zastąpi leczenia u specjalisty w przypadku zaburzeń krzepnięcia, ale może stanowić wartościowe uzupełnienie diety wspierające ogólną profilaktykę.

Badania pokazują, że regularne spożycie czosnku wpływa korzystnie na poziom cholesterolu i trójglicerydów, a także może oddziaływać na układ krzepnięcia. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza że NFZ szacuje liczbę zachorowań na zakrzepicę żył głębokich w Polsce na 60-100 tysięcy rocznie.

Wszechstronne działanie czosnku

Czosnek od lat uchodzi za jeden z najsilniejszych naturalnych "lekarstw". Zawarte w nim związki siarkowe, w tym allicyna, wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne.

ZOBACZ: Uważaj na te owoce. Mają największy poziom pestycydów i mogą zaszkodzić

Regularne spożywanie czosnku może wspierać odporność, poprawiać krążenie, a także wspomagać regulację poziomu cholesterolu i trójglicerydów. Niektóre analizy wskazują również, że wpływa korzystnie na ciśnienie krwi, dzięki czemu pomaga chronić serce i układ naczyniowy.

Co o czosnku mówi współczesna nauka?

W międzynarodowym czasopiśmie "Thrombosis Research" opublikowano wyniki badania, w którym wykazano, że związki obecne w czosnku mogą ograniczać zlepianie się płytek krwi, czyli procesu kluczowego dla rozwoju zakrzepicy. Warto pamiętać, że nadmierna agregacja (proces łączenia mniejszych elementów w większą całość) płytek jest jednym z głównych powodów prowadzących do zakrzepicy.

ZOBACZ: Ulubione mięso Polaków trafiło na listę najbardziej rakotwórczych produktów świata

Z kolei przegląd badań zamieszczony w "Nutrition Reviews" potwierdza, że preparaty przygotowane na bazie czosnku mogą obniżać aktywność płytek krwi, sprzyjając w ten sposób ogólnemu profilowi sercowo-naczyniowemu.

Jaka ilość czosnku jest bezpieczna dla zdrowia?

Choć międzynarodowe instytucje takie jak WHO czy europejska EFSA, nie ustalają oficjalnych norm spożycia czosnku, wiele badań klinicznych, m.in. "Garlic: Usefulness and Safety", stosuje jako dawkę testową jeden ząbek czosnku dziennie lub jego odpowiednik w ekstraktach. Można go spożywać jako dodatek do większości dań znanych z polskiej kuchni.

To ilości uznawane za bezpieczne dla większości osób. Ostrożność powinni jednak zachować wszyscy ci, którzy przyjmują leki przeciwzakrzepowe, cierpiące na problemy związane z krwawieniem lub mające wrażliwy przewód pokarmowy. Ponieważ czosnek w tych przypadkach może nasilać działania niepożądane.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl