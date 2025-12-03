Na mapie tzw. megamiast (aglomeracji powyżej 10 mln mieszkańców) zaszły duże zmiany. Metropolie Azji bezsprzecznie rosną najszybciej, ale niegdyś niekwestionowane pozycje miast takich jak Tokio zostały zupełnie zdetronizowane przez inne, rozwijające się regiony.

Dżakarta. Nowe megamiasto świata

Według najnowszych prognoz m.in. ONZ, pierwsze miejsce na liście megamiast zajmuje obecnie Dżakarta. Aglomeracja indonezyjska znacznie przyspieszyła wzrost populacji w ciągu ostatnich lat i jest teraz oceniana na niemal 42 miliony mieszkańców, wyprzedzając dotychczasowego lidera, Tokio (ok. 33 mln).

To przesunięcie odzwierciedla rosnącą urbanizację w Azji Południowo-Wschodniej, szybki przyrost naturalny w regionie oraz wewnętrzną migrację do stolicy Indonezji.

Dhaka. Prognozy do 2050 roku

Na drugim miejscu znajduje się Dhaka (stolica Bangladeszu), której populacja rośnie wyjątkowo dynamicznie - ponad 37 mln osób w całej aglomeracji. Dokładną liczbę jednak ciężko przeliczyć, biorąc pod uwagę, iż Bangladesz jest jednym z najbiedniejszych (PKB na osobę wynosi tam tylko 2,5 tys. dolarów) i jednocześnie najgęściej zaludnionych krajów na całym świecie.

Prognozy demograficzne wskazują, że w kolejnych dekadach Dhaka może wysunąć się na lidera światowego rankingu.

Co z pozostałymi megamiastami? Według ONZ pod względem ludności na trzecim miejscu jest wspomniane wcześniej Tokio (33 mln), a następnie:

Nowe Delhi (30 mln)

Szanghaj (30 mln)

Kanton (28 mln)

Kair (26 mln)

Manila (25 mln)

Kalkuta (23 mln)

Seul (22 mln)

Liczba megamiast będzie rosła. Europa daleko w tyle

Przez długi czas to europejskie metropolie znajdowały się na szczycie światowych rankingów największych miast - jeszcze w XIX i na początku XX wieku prym wiódł m.in. Londyn. Dziś układ sił wygląda zupełnie inaczej.

Szacuje się, że do roku 2050 liczba megamiast wzrośnie z 33 do 37, żadne z nowych nie powstanie na terenie Europy.

Według CEOWORLD magazine największym miastem Europy w ujęciu geograficznym jest obecnie Istambuł (ponad 16 mln mieszkańców). Dalej jest Moskwa (12,7 mln) i Paryż (11,2 mln).

Poniżej 10 mln mieszkańców (licząc całe zurbanizowane obszary) znajdują się miasta, takie jak:

Londyn - 9,7 mln

Madryt - 6,7 mln

Barcelona - 5,7 mln

Petersburg - 5,5 mln

Rzym - 4,3 mln

Berlin - 3,5 mln

Kijów - 3 mln

