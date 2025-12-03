Niektóre z nich są już dostępne dla turystów i eksploratorów, ale nadal towarzyszy im atmosfera niedopowiedzenia. Niewyjaśnione historie, zaginione dokumenty i legendy o ukrytych skarbach sprawiają, że każde z tych miejsc przyciąga nie tylko historyków, ale i poszukiwaczy sensacji.

La Coupole. Betonowa kopuła, która miała zmienić losy wojny

W północnej Francji, niedaleko Saint-Omer, wznosi się La Coupole. Jest to imponująca konstrukcja z 1943 roku, stworzona przez Niemców jako baza dla rakiet V-2. Pod kilkumetrową kopułą zbrojonego betonu planowano montaż i wystrzeliwanie pocisków kierowanych na Londyn.

Choć alianci zniszczyli obiekt jeszcze przed uruchomieniem, jego rozmach do dziś budzi respekt. Chłodne, surowe wnętrza i rozległe korytarze przenoszą odwiedzających w mroczne czasy, kiedy nauka i technologia służyły głównie do zadawania śmierci.

Dziś w La Coupole działa muzeum poświęcone okupacji i programowi rakietowemu III Rzeszy. To jedno z najlepiej zachowanych miejsc tego typu w Europie.

Kompleks "Riese" w Górach Sowich. Największa tajemnica Dolnego Śląska

W Polsce nie brakuje zagadkowych pamiątek po wojnie. W Górach Sowich, głęboko w skałach, kryje się ogromny podziemny system znany jako kompleks "Riese" ("Olbrzym"). Budowany od 1943 roku przez więźniów obozu Gross-Rosen, miał być jednym z najambitniejszych projektów inżynieryjnych III Rzeszy.

Do dziś nie wiadomo, jaki był prawdziwy cel przedsięwzięcia. Część badaczy twierdzi, że miała to być nowa kwatera główna Hitlera, inni, że tajne laboratoria badawcze lub zakład produkcyjny broni nowej generacji, tzw. Wunderwaffe.

Clare Wilkinson, CC BY 2.0/Wikimedia La Coupole we Francji – imponująca betonowa konstrukcja z czasów II wojny światowej

Ogromne hale, zalane wodą tunele i wysadzone wejścia wciąż robią przytłaczające wrażenie. Kompleks obrosły dziesiątki legend: od opowieści o złotym pociągu po historie o ukrytych archiwach i skarbach Rzeszy. Jedno jest pewne, wiele korytarzy wciąż nie zostało dokładnie zbadanych.

Nierozwikłane tajemnice i echo historii

Zarówno La Coupole, jak i "Riese" są dziś udostępnione do zwiedzania, lecz mimo upływu lat nie przestają budzić emocji. To miejsca, w których historia miesza się z domysłami, a chłodny beton i wilgotne korytarze przypominają, jak bardzo nauka i ambicja potrafią wymknąć się spod kontroli.

Ich wspólnym mianownikiem pozostaje tajemnica. Nie ma już świadków, którzy mogliby opowiedzieć całą prawdę, a dokumenty zniknęły wraz z końcem wojny. To właśnie ten brak odpowiedzi sprawia, że miejsca te wciąż przyciągają poszukiwaczy.

