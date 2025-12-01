Tysiące seniorów spędzi święta w samotności. Gdzie szukać pomocy?

W okresie świątecznym to poczucie izolacji jeszcze bardziej narasta, dlatego tak ważne są inicjatywy i telefony wsparcia, które pozwalają starszym osobom, choć na chwilę przetrwać okres samotności.

Rozmowa potrafi podnieść na duchu

Jedną z form wsparcia jest Telefon Zaufania dla Osób Starszych (22 635 09 54), prowadzony przez Stowarzyszenie mali bracia Ubogich. To linia dedykowana seniorom doświadczającym samotności, potrzebującym rozmowy lub wsparcia emocjonalnego. Linia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00-20:00, a dodatkowo w każdą środę od 14:00 do 16:00 prowadzony jest specjalny dyżur tematyczny poświęcony chorobie Alzheimera.

Inną opcją jest Telefon Pomocy dla Starszych (537 375 505) z inicjatywy Fundacji Projekt Starsi. To numer, pod którym osoby starsze, ich bliscy oraz opiekunowie mogą uzyskać informacje, poradę i realną pomoc w sytuacjach trudnych lub kryzysowych. Telefon działa w wyznaczonych godzinach: poniedziałki i środy 16:00-20:00, wtorki i czwartki 10:00-14:00.

Istnieje również Telefon Wsparcia dla Seniora "Słuchamy-Wspieramy" (42 200 60 50) od Fundacji DOZ. Można tam dzwonić od poniedziałku do soboty w godzinach 16:00- 20:00.

Swoją pomoc oferuje także Fundacja Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom, prowadząc linię wsparcia Bliskolinia (459 598 837). Dzwonić może każdy senior, niezależnie od miejsca zamieszkania. Dyżury odbywają się w środę 17:00-20:00 oraz w sobotę 8:00-11:00.

Na święta w ramach kampanii "RAZEM na Święta: Zamiast ciszy - Twoja obecność" Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM uruchamia od 6 grudnia Świąteczny Telefon Wsparcia (733 200 501). Infolinia będzie funkcjonować cały grudzień.

Nie trzeba spędzać Wigilii samotnie

Warto pamiętać, że nawet jeśli senior mieszka sam, nie oznacza to, że święta musi przeżyć w ciszy i odosobnieniu. Czasem wystarczy zwrócić się do sąsiadów, lokalnej wspólnoty czy najbliższej parafii. Nie brakuje również inicjatyw społecznych.

Jedną z nich jest akcja "Podaruj Wigilię", prowadzona przez Stowarzyszenie mali bracia Ubogich. Celem jest wsparcie samotnych seniorów w okresie Bożego Narodzenia.

Jak podaje Dziennik Wschodni, dzięki inicjatywie ponad 900 osób starszych w 14 miastach może wziąć udział w uroczystych spotkaniach wigilijnych lub zostać odwiedzonych w domach przez wolontariuszy. Inicjatywie towarzyszy także zbiórka środków na organizację wigilii oraz drobnych upominków.

