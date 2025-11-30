Masz je na parapecie? Uważaj, w tych roślinach lubią ukrywać się pluskwy
Jeśli w domu lub mieszkaniu pojawiły się pluskwy, warto jak najszybciej sprawdzić, czy w sypialni nie stoją doniczki z roślinami, które mogą sprzyjać ukrywaniu się owadów. Niepozorne kwiaty na parapecie często tworzą dla pluskiew idealne warunki do rozmnażania i przetrwania.
Obecność insektów w domu oznacza nie tylko nieprzyjemne ukąszenia, ale przede wszystkim konieczność czasochłonnej i kosztownej walki z pozbyciem się ich. Zazwyczaj wymaga to gruntownej dezynsekcji całego mieszkania.
Jak przenoszą się pluskwy?
Pluskwy (Cimex lectularius) to problem, który może dotknąć niemal każdego. Najczęściej przenoszą się do mieszkań razem z bagażami po podróżach, używanymi meblami czy tekstyliami z drugiej ręki. W blokach potrafią przechodzić z mieszkania do mieszkania, korzystając z mikroszczelin w ścianach, wentylacji albo rur.
Nie ma też znaczenia, czy w domu panuje idealny porządek. Wystarczy jedna nieświadomie przyniesiona pluskwa, aby szybko zaczęły się rozmnażać i ukrywać w trudno dostępnych miejscach.
Najczęściej szuka się pluskiew w okolicach łóżek i kanap, a czasem nawet w gniazdkach elektrycznych, bo to właśnie tam najłatwiej je znaleźć. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że owady te potrafią mieć swoje kryjówki również w roślinach doniczkowych, które często stoją na parapecie w sypialni lub salonie.
Rośliny mogą być idealną kryjówką dla pluskiew
Nie wszystkie domowe rośliny przyciągają pluskwy tak samo, ale są takie, które szczególnie sprzyjają pluskwom. Głównie z powodu gęstych pędów, bujnych liści oraz stale wilgotnego podłoża. Najczęściej kryjówką stają się:
- paprocie
- bluszcze
- storczyki
- fikusy
- skrzydłokwiaty
Właśnie w ich ziemi, podstawkach oraz wśród splątanych korzeni i liści owady mogą spokojnie złożyć jaja lub przeczekać dzień, aby nocą wyjść na żer.
Jak rozpoznać obecność pluskiew w doniczkach?
Trzeba uważnie przyglądać się doniczkom, jeśli w domu pojawiły się pluskwy. Najbardziej charakterystycznymi śladami są czarne lub brunatne kropki na spodzie doniczki i liściach czy ziemi - to odchody owadów.
Dodatkowo, obecność przezroczystych wylinek (pozostałości po linieniu młodych osobników) również może świadczyć o problemie. Warto także szukać bardzo drobnych, białawych jajeczek. Mają około 1 mm długości, są lekko podłużne i przypominają ziarenka białego sezamu.
Jeżeli w pobliżu roślin pojawia się słodkawo-mdły zapach, a na skórze domowników zauważalne są liczne swędzące ukąszenia, to dodatkowe sygnały, aby podjąć zdecydowane działania.
Można zacząć od domowych sposobów np. usunięcie starej ziemi, dokładne umycie doniczki i przesadzenie rośliny oraz użycie diatomitu. W praktyce jednak, kiedy pluskwy pojawiły się również poza roślinami, konieczna jest profesjonalna dezynsekcja.
