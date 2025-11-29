Wody odsłoniły ukrytą przez lata budowlę. Odkrycie zbiegło się z ważną wizytą papieża

Odkrycie w Turcji, które zbiegło się z wizytą papieża Leona XIV, dodatkowo wzmacnia zainteresowanie miejscem, ponieważ może dostarczyć nowych informacji o okresie formowania się doktryny Kościoła oraz działalności pierwszych wspólnot chrześcijańskich, które w tej części Anatolii pozostawiły wyjątkowo bogate ślady.

Co odsłoniły ustępujące wody jeziora?

Z jeziora w pobliżu historycznego miasta Iznik (dawna Nicea) odsłoniła się kamienna konstrukcja. Są to fundamenty, fragmenty murów i elementy architektoniczne, które specjaliści łączą ze wczesno-bizantyjskimi budowlami religijnymi. Zdjęcia satelitarne i obserwacje terenowe sugerują, że poziom wody opadł na tyle, by ukazać część konstrukcji, wcześniej ukrytej pod lustrem jeziora.

ZOBACZ: Tajemnicze megality odkryte w Wielkopolsce. Liczą ponad 5 tysięcy lat

Archeolog Mustafa Şahin, który jako pierwszy zidentyfikował potencjalną bazylikę na zdjęciach lotniczych z 2014 r. i kierował późniejszymi wykopaliskami, ustalił, że budowla powstała około 380 r. n.e., zastępując wcześniejszą świątynię. Wstępne sześć lat badań prowadzono pod wodą, co umożliwiło dokładną dokumentację elementów konstrukcji. W czerwcu 2025 r. Sahin zasugerował, że odkrywana budowla mogła pełnić funkcję tzw. kościoła Ojców Świętych. Co ciekawe, informacje o niej pojawiają się również w źródłach chrześcijańskich.

Archeolodzy podkreślają, że choć wstępna identyfikacja wskazuje na obiekt sakralny (np. kompleks religijny lub bazylikę), dopiero wykopaliska i datowanie materiałów pozwolą ustalić dokładną chronologię i funkcję budowli. Odkrycie daje szansę na uzupełnienie wiedzy o życiu religijnym oraz urbanistyce regionu w okresie późnego antyku.

Tureckie ruiny odsłonięte przed wizytą papieża

Rejon Iznik/Nicea ma szczególne znaczenie dla historii chrześcijaństwa. Właśnie tam odbył się w 325 r. n.e. Sobór Nicejski, który wpłynął na kształt doktryny i liturgii wczesnego kościoła. W 2025 r. obchodzona jest 1700. rocznica tego wydarzenia, a w związku z tym w Turcji planowane są m.in. wydarzenia o charakterze ekumenicznym. Pod koniec listopada do Turcji przyleciał również papież Leon XIV, który nazwał ten kraj "ziemią świętą", przypominając, że właśnie tu uczniów Jezusa po raz pierwszy nazwano chrześcijanami.

ZOBACZ: Boże Narodzenie poza domem? Polacy mają swój ulubiony kierunek

Jeżeli potwierdzi się sakralny charakter odsłoniętej konstrukcji, znajdą się nowe bezpośrednie świadectwa życia religijnego i architektury związanej z epoką po Soborze.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red / polsatnews.pl