Czasy PRL-u wymagały od gospodyń domowych ogromnej kreatywności. Mięso było na kartki, egzotyczne przyprawy pozostawały w sferze marzeń, a półki sklepowe często świeciły pustkami. Mimo to na stołach pojawiały się sycące, domowe potrawy, których smak pamięta całe pokolenie. Choć kiedyś były codziennością, dziś traktowane są z nostalgią i sentymentem.

Zupa szczawiowa z jajkiem. Kwaśny klasyk sprzed lat

W PRL-u szczaw był dostępny niemal wszędzie: na łąkach, w ogródkach i na targowiskach. Z niego powstawała zupa, której smak pamięta większość Polaków wychowanych w tamtych czasach.

Kwaśna, aromatyczna, z dodatkiem gotowanego ziemniaka i obowiązkowym jajkiem na twardo. To danie, które rozgrzewało i syciło, nawet jeśli składników było niewiele. Do dziś szczawiowa ma swoich wiernych fanów, choć obecnie przyrządza się ją częściej z odrobiną śmietany czy bulionu warzywnego.

Kotlety z mortadeli: symbol obiadu z PRL

Mortadela była wtedy niemal wszechobecna - łatwiej dostępna niż mięso i równie sycąca. Kroiło się ją w grube plastry, panierowało w bułce tartej i smażyło na patelni jak schabowe.

Choć dziś uśmiechamy się na samą myśl o tym daniu, w tamtych latach był to codzienny obiad, który znikał z talerzy błyskawicznie. Współcześnie kotlety z mortadeli powracają w bistrach stylizowanych na PRL, tym razem jako kulinarna ciekawostka z przymrużeniem oka.

Chleb smażony w jajku i mleku, czyli sposób na czerstwe pieczywo

To danie zna niemal każdy, kto dorastał w latach 70. czy 80. Wystarczyło kilka kromek czerstwego chleba, jajko, odrobina mleka i patelnia. Pieczywo moczono w mieszance jajeczno-mlecznej, a potem smażono na tłuszczu, aż nabrało złocistego koloru.

Taki chleb podawano na śniadanie lub kolację, często z cukrem, dżemem albo solą – w zależności od upodobań. Dziś wraca jako prosty, sentymentalny przysmak, który wciąż potrafi poprawić humor.

Domowe wafle pischingery. Deser bez pieczenia

W czasach, gdy w sklepach trudno było o czekoladę, domowe pischingery były prawdziwym skarbem. Do ich przygotowania wystarczyły wafle, margaryna, kakao i cukier. Masę rozsmarowywano między płatami wafli i dociskano, by po schłodzeniu stworzyły słodką, chrupiącą przekładankę.

Każdy dom miał swój sposób na ten deser. Jedni dodawali orzechy, inni odrobinę spirytusu lub konfitury. Dziś pischingery znów goszczą na stołach, często w unowocześnionej wersji z toffi lub masą krówkową.

Kogel-mogel? To słodki symbol dzieciństwa

Żółtka utarte z cukrem, czasem z dodatkiem kakao… tak prosty deser, a ile wspomnień. Kogel-mogel był ulubionym przysmakiem dzieci i szybkim sposobem na coś słodkiego, gdy brakowało gotowych słodyczy.

Choć dziś jada się go rzadziej z obawy przed surowymi jajkami, jego smak nadal budzi sentyment.

Szyszki z ryżu preparowanego - deser z niczego

Ryż preparowany i masa kajmakowa lub karmelowa: to wystarczyło, aby stworzyć słodkie kule przypominające szyszki. Często robiono je wspólnie z dziećmi, a gotowy deser trafiał do metalowej puszki, gdzie czekał na popołudniową kawę.

Dziś szyszki wracają w wersjach z dodatkiem czekolady, orzechów lub miodu, ale ich prostota i smak wciąż przywołują czasy, gdy w kuchni liczyła się pomysłowość.

red. / polsatnews.pl