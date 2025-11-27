Wybór imienia to jedna z najbardziej osobistych decyzji w życiu rodziców. W pierwszym półroczu 2025 roku w Polsce urodziło się około 115,5 tysiąca dzieci - o ponad 10 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Mimo spadku liczby narodzin, temat imion nie traci popularności.

Zofia i Nikodem liderami rankingu

Wśród dziewczynek ponownie zwyciężyła Zofia. To imię od kilku lat utrzymuje się na podium. W pierwszej połowie 2025 roku otrzymało je aż 2117 nowo narodzonych dziewczynek. Na kolejnych miejscach znalazły się Maja (1946) oraz Zuzanna (1864).

Pierwszą dziesiątkę zamykają:

Laura (1791)

Hanna (1610)

Julia (1590)

Oliwia (1463)

Pola (1334)

Alicja (1307)

Amelia (1224) - w tym roku awansowała do czołówki

Wśród chłopców króluje Nikodem. To imię nosi nadano 2777 noworodkom. Tuż za nim znaleźli się Antoni (2461) oraz Jan (2373). W pierwszej dziesiątce uplasowali się także:

Leon (2237)

Aleksander (2192)

Franciszek (2171)

Ignacy (2032)

Stanisław (1703)

Jakub (1667)

Mikołaj (1511)

Trendy w 2025 roku: klasyka z nutą świeżości

Analizując tegoroczny ranking, łatwo zauważyć, że Polacy pozostają wierni tradycji. Imiona takie jak Zofia, Antoni, Jan czy Julia od lat utrzymują się w czołówce. W końcu są eleganckie i ponadczasowe. Często to wybory zainspirowane rodzinną historią. Imiona po dziadkach czy pradziadkach.

Jednocześnie coraz częściej widać też powiew świeżości. Imiona takie jak Pola, Laura, Leon czy Ignacy jeszcze kilka lat temu były rzadkością, a dziś należą do grona najczęściej nadawanych. Rodzice chętniej łączą klasykę z oryginalnością, szukając imienia, które będzie zarówno tradycyjne, jak i wyjątkowe.

Najrzadsze imiona w Polsce. Tylko po dwa przypadki

Nie wszyscy rodzice kierują się modą. Wśród tysięcy Zofii i Nikodemów pojawiły się też imiona wyjątkowe - te, które w pierwszej połowie 2025 roku nadano zaledwie dwóm dzieciom w całym kraju.

Wśród dziewczynek znalazły się m.in.: Florencja, Celestyna, Anika, Eleonora, Fatima, Bogumiła, Elisa, Cirilla, Hana, Debora, Floriana, Angelika, Elwira.

W przypadku chłopców rzadko spotykane były m.in.: Colin, Axel, Arnold, Aurelio, Demid, Anton, Aris, Cyryl, Zahar, Daniił, Diego, Zenon, Dmitrij.

Imię to więcej niż moda…

Za każdą decyzją o wyborze imienia stoi inna historia. Czasem to tradycja rodzinna, czasem fascynacja kulturą czy bohaterem książkowym. Dla jednych liczy się symbolika i znaczenie, dla innych: oryginalne brzmienie.

Choć trendy zmieniają się co roku, widać jedno: Polacy coraz częściej szukają imion, które łączą to, co znane i bezpieczne, z tym, co osobiste i wyjątkowe.

