W ramach takich pobytów goście mogą liczyć m.in. na pełne wyżywienie, opiekę medyczną, dostęp do strefy SPA oraz uroczystą kolację lub bal. Dla wielu kuracjuszy to sposób na przedłużenie rehabilitacji i jednoczesne skorzystanie z oferty w świątecznej atmosferze.

Na czym polega pobyt sylwestrowy w sanatorium?

W wielu sanatoriach dostępne są komercyjne pakiety "świąteczno-sylwestrowe", dla kuracjuszy, którzy chcą połączyć dobrą zabawę z troską o zdrowie. Długość pobytu zawsze ustalana jest przez organizatora, jednak jak pokazuje praktyka - zwykle trwają 3, 7 lub 14 dni. W tym czasie goście mają zapewnione pełne wyżywienie, wstęp do strefy SPA i oczywiście zabawę sylwestrową.

Warto zweryfikować przed wyjazdem, jakie usługi zawarte są w cenie pobytu i ocenić, czy jest to pakiet wystarczający, czy może pojawi się potrzeba wykupienia dodatkowych zabiegów i atrakcji.

Dokąd wybrać się na Sylwestra w sanatorium? Jest kilka ofert

Uzdrowisko Kołobrzeg już przygotowało ofertę pobytu w dniach 31.12.2025 roku - 3.01.2026 roku. Pakiet obejmuje: pełne wyżywienie, wstęp na basen solankowy ze strefą saun oraz jacuzzi, bal sylwestrowy, drink powitalny w pokoju. Jeśli kuracjusze zechcą przyjechać wcześniej, aby wydłużyć pobyt, mogą liczyć na 10 proc. zniżki za nocleg.

Uzdrowisko San Medical, również znajdujące się w Kołobrzegu, oferuje dłuższe wizyty, trwające 7-14 dni. To oferta dla tych, którzy poza świętowaniem rozpoczęcia Nowego Roku, chcą wkroczyć w kolejne 12 miesięcy życia zdrowo.

Pakiet składa się z: zakwaterowania, wyżywienia, wstępu na basen solankowy, saunę i salę fitness, a także konsultację lekarską, trzy zabiegi lecznicze, upominek pod choinkę i bal sylwestrowy. Można zdecydować się tylko na pobyt świąteczny lub wyłącznie sylwestrowy (każdy po 7 noclegów) lub je połączyć i pozwolić sobie na urlop zimą.

Ciekawą propozycję ma dla kuracjuszy sanatorium w Świeradowie-Zdroju. Mogą oni spędzić 4 dni u stóp Gór Izerskich - rejonie znanym z leczniczych wód radonowych.

Pakiet zawiera: zakwaterowanie, wyżywienie, dostęp do basenu rehabilitacyjnego, sauny i jacuzzi, a także kurację pitną wodą z radonem. Ponadto goście mogą liczyć na zniżki do Huty Szkła "Julia" w Piechowicach, jeśli mają ochotę na poznanie regionu.

red. / polsatnews.pl