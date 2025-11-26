Zainteresowanie nią nie wynika jednak wyłącznie z walorów smakowych. Coraz więcej badań analizuje, czy zawarte w niej naturalne związki mogą realnie wspierać zdrowie metaboliczne. Najnowsze ustalenia zespołów badawczych próbują odpowiedzieć na pytanie, czy tak prosty dodatek do diety może wpływać na procesy związane z odkładaniem tłuszczu i pracą układu krążenia, a tym samym stać się ważnym elementem profilaktyki zdrowotnej.

Czarnuszka. Popularna przyprawa pod lupą nauki

Nigella sativas, czyli czarnuszka, od wieków była wykorzystywana w medycynie naturalnej Azji Południowej, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Uważano, że wspiera zdrowie dzięki właściwościom przeciwzapalnym i przeciwutleniającym. Współczesne badania zaczęły weryfikować te przekonania, koncentrując się na jej wpływie na metabolizm i procesy związane z gromadzeniem tkanki tłuszczowej.

Zawarte w nasionach bioaktywne substancje, takie jak tymochinon, mogą oddziaływać na szlaki odpowiedzi za powstawanie komórek tłuszczowych i sposób magazynowania lipidów. To właśnie dlatego czarnuszka zyskała uwagę specjalistów zajmujących się żywieniem oraz chorobami metabolicznymi.

Wpływ na poziom lipidów

Zespół naukowców z Osaki pod kierownictwem prof. Akiko Kojima-Yuasy przeprowadził badanie kliniczne na grupie osób dorosłych, które spożywały 5 gramów sproszkowanej czarnuszki codziennie przez osiem tygodni. Analizy wykazały poprawę parametrów lipidowych, w tym:

obniżenie poziomu trójglicerydów

cholesterolu całkowitego

frakcji LDL (potocznie zwany złym cholesterolem) oraz wzrost frakcji HDL.

Tego typu zmiany są kojarzone ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Badacze podkreślają, że efekt osiągnięto bez stosowania skomplikowanych sposobów, a jedynie dzięki wprowadzeniu do diety niewielkiej ilości przyprawy, co wskazuje na potencjał czarnuszki jako składnika wspierającego zdrowie metaboliczne.

Jak czarnuszka może wpływać na komórki tłuszczowe?

Aby zrozumieć mechanizm działania, przeprowadzono również eksperymenty komórkowe. Wykazały one, że ekstrakt z nasion czarnuszki może hamować adipogenezę, czyli proces powstawania i dojrzewania komórek tłuszczowych. Zaobserwowano spowolnienie odkładania lipidów oraz ograniczenie różnicowania komórek, co zgodne jest z wcześniejszymi obserwacjami dotyczącymi działania jej związków bioaktywnych.

