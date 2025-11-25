Dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz raport Hays Poland pokazują, w których zawodach zarabia się obecnie najwięcej.

Zarobki w Polsce idą w górę. Średnia coraz bliżej 10 tys. zł

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2025 roku wyniosło 8 905,63 zł brutto, co oznacza wzrost o 7,6 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Średnia krajowa coraz szybciej zbliża się do granicy 10 tys. zł brutto miesięcznie.

ZOBACZ: Gdzie w Polsce zarabia się najwięcej w 2025 r.? Lista miast

W praktyce oznacza to, że wiele osób nadal zarabia mniej, ale są też zawody, w których ten poziom przestał być czymś wyjątkowym. To właśnie te branże przyciągają dziś największe zainteresowanie osób myślących o zmianie ścieżki zawodowej.

W jakich branżach płacą najlepiej?

Analiza danych GUS za 2024 rok wskazuje, że w sześciu sektorach średnie zarobki przekroczyły 10 tys. zł brutto. Na podium znalazły się:

informacja i komunikacja - 13,46 tys. zł brutto

- 13,46 tys. zł brutto górnictwo i wydobywanie - 13,12 tys. zł brutto

- 13,12 tys. zł brutto działalność finansowa i ubezpieczeniowa - 12,52 tys. zł brutto

Nieco niższe wynagrodzenia notuje się w przemyśle, budownictwie czy logistyce, choć i tam coraz częściej przekraczają one granicę 10 tys. zł. Najsłabiej opłacanym sektorem pozostaje zakwaterowanie i gastronomia, gdzie przeciętna płaca wynosi około 5,52 tys. zł brutto.

Najlepiej płatne stanowiska według raportu Hays Poland

Z raportu Hays Poland wynika, że najwyższe zarobki w Polsce wciąż notowane są na stanowiskach dyrektorskich. Średnie wynagrodzenie dla Chief Financial Officera (CFO), Head of e-Commerce czy IT Director mieści się w przedziale 40-50 tys. zł brutto, a w niektórych przypadkach przekracza nawet tę kwotę.

ZOBACZ: To już historia. Kiedyś te zawody były na topie, dziś nie ma po nich śladu

Na kolejnych szczeblach również nie brakuje atrakcyjnych stawek. W branży IT wynagrodzenia dla Java Developerów, Front-end Developerów czy C++ Developerów oscylują wokół 16–18 tys. zł brutto, ale w najlepszych firmach przekraczają nawet 20 tys. zł. Specjaliści od cyberbezpieczeństwa, analizy danych i sztucznej inteligencji otrzymują wynagrodzenia sięgające 19–22 tys. zł brutto.

Budownictwo, logistyka i finanse. Dobre zarobki nie tylko w IT

Wysokie pensje można znaleźć także w budownictwie. Kierownicy robót, młodsi kierownicy projektów czy projektanci instalacji elektrycznych i sanitarnych zarabiają średnio 10-12 tys. zł brutto, a kierownicy budowy lub robót drogowych - do 15-17 tys. zł brutto.

W branży logistycznej zarobki są równie konkurencyjne. Kierownicy transportu i spedycji oraz kupcy strategiczni otrzymują zwykle 12–14 tys. zł brutto, natomiast osoby zarządzające całym łańcuchem dostaw - przeciętnie 26 tys. zł, przy czym górne stawki sięgają nawet 35 tys. zł brutto.

ZOBACZ: Będą pracować mniej. Chodzi o prawie 100 firm w Polsce

Na brak ofert z wysokim wynagrodzeniem nie mogą narzekać także pracownicy finansów i rachunkowości. Młodszy analityk finansowy rozpoczyna od około 10 tys. zł brutto, starszy analityk zarabia ok. 16 tys. zł, a kontroler biznesowy - nawet 18 tys. zł brutto. Wynagrodzenia kierownicze przekraczają natomiast 25 tys. zł.

Lekarze dalej w czołówce

Jedną z grup zawodowych, która niezmiennie znajduje się na szczycie listy najlepiej wynagradzanych, są lekarze specjaliści. Choć ich praca wymaga wieloletniego kształcenia, odpowiedzialności i dyspozycyjności, wciąż jest to profesja bardzo dobrze opłacana.

ZOBACZ: Praca dla emeryta. Ile składek musi zapłacić firma, a ile zostaje w kieszeni seniora?

Według danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, mediana wynagrodzenia specjalisty wynosi ponad 24,6 tys. zł brutto. Najwyższe kontrakty osiągają kwoty od 100 do nawet 300 tys. zł, w zależności od zakresu obowiązków, rodzaju specjalizacji i miejsca zatrudnienia.

Przebranżowienie ma wpływ zarobki

Wzrost płac w Polsce jest zauważalny, ale wciąż nierównomierny. Najwyższe wynagrodzenia koncentrują się w sektorach wymagających wysokich kwalifikacji, znajomości języków obcych i umiejętności technologicznych. Z kolei branże o charakterze usługowym, takie jak gastronomia czy hotelarstwo - pozostają w tyle.

ZOBACZ: Szukasz pracy? To najbardziej przyszłościowe zawody do 2030 roku

Liczba osób decydujących się na zmianę zawodu rośnie, właśnie w poszukiwaniu lepszych zarobków.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl