Kiedy kończy się wysoki sezon, podróżowanie staje się przyjemniejsze i tańsze. Linie lotnicze i hotele obniżają ceny, a znane kurorty oferują więcej przestrzeni i ciszy. Jesień to doskonały moment na wyjazd dla osób, które cenią sobie wypoczynek w niskiej cenie.

Włochy. Dolce vita w jesiennym słońcu

Włoskie wybrzeża, m.in. Rimini i Kalabria, kuszą pakietami tygodniowych wakacji ze śniadaniem od około 900 zł - wskazuje serwis eSky.pl, który przygotował propozycje.

W Rimini warto pospacerować po starym mieście i zobaczyć Łuk Augusta, a w Kalabrii - odwiedzić słynne miasteczko Tropea z klifami i lazurową wodą. Jesień to też dobry moment, by odkryć Apulię i charakterystyczne domki trulli w Alberobello, bez upałów i tłumów.

Grecja. Złota jesień nad morzem Egejskim

Chalkidiki i Peloponez otwierają sezon niższych cen. Tygodniowy pobyt można znaleźć od 1100 zł. Na Chalkidiki czekają szerokie plaże i przylądek Athos, a na Peloponezie - starożytne Mykeny i romantyczne Nafplio.

Równie popularne są wyspy: Rodos i Korfu, gdzie oferty zaczynają się od 1200 zł. Warto zobaczyć średniowieczne Stare Miasto na Rodos lub malownicze zatoki Korfu, które jesienią odzyskują spokój.

Hiszpania. Słońce i cisza po wakacjach

Jesień w Hiszpanii to idealny czas na odpoczynek bez tłumów. Na Costa Brava, szczególnie w Lloret de Mar, tydzień ze śniadaniem można spędzić już od około 1100 zł.

To doskonała baza wypadowa. W okolicy warto zobaczyć zabytkowe Tossa de Mar lub zaplanować jednodniowy wypad do Barcelony. Pogoda wciąż sprzyja kąpielom, a ceny spadają nawet o kilkadziesiąt procent.

Malta i Turcja. Egzotyka w zasięgu ręki

Wczesna jesień na Malcie to gwarancja słońca i temperatur w okolicach 25 st. Celsjusza. W kurorcie Qawra można zarezerwować tydzień wypoczynku od 1600 zł, z przelotem.

Warto odwiedzić Vallettę, Mdinę i Błękitną Grotę. O tej porze roku jest tam znacznie mniej turystów.

Podobne ceny obowiązują w Alanyi, gdzie oferty all inclusive dostępne są już od około 1600 zł. Na miejscu czekają piaszczyste plaże, m.in. słynna plaża Kleopatry, i klimatyczny zamek z widokiem na morze.

Chorwacja. Relaks nad Adriatykiem

Październik nad chorwackim wybrzeżem to gwarancja spokojnego wypoczynku i przyjemnych temperatur. W Zadarze lub Makarskiej tygodniowy pobyt z przelotem i śniadaniem można znaleźć już od 1200 zł.

Warto zobaczyć morskie organy w Zadarze, zwiedzić starówkę lub wybrać się na wycieczkę w góry Biokovo, skąd rozciąga się widok na całą linię brzegową.

Tani urlop po sezonie w Polsce? Jak najbardziej

Nie trzeba wyjeżdżać za granicę, aby odpocząć taniej i w ciszy. Październik nad Bałtykiem to zupełnie inna atmosfera. Mniej ludzi, niższe ceny i więcej spokoju. W miejscowościach takich jak Ustka, Łeba, Międzyzdroje czy Władysławowo można zarezerwować tydzień w pensjonacie lub apartamencie już od 800-900 zł za osobę.

Dla miłośników natury świetną alternatywą będą Mazury. W okolicach Giżycka czy Rucianego-Nidy za tydzień w domku letniskowym zapłaci się od 400 do 950 zł w zależności od standardu.

Równie atrakcyjnie wypadają góry. Poza wakacjami Karpacz, Szklarska Poręba czy Wisła oferują pakiety z wyżywieniem już od 900 zł za kilka dni.

