Zawiera jeden z najsilniejszych antyoksydantów. Ten owoc jadasz od dziecka

Wiele wartościowych produktów jest na wyciągnięcie ręki, a ich wpływ na organizm jest potwierdzony badaniami i wieloletnimi obserwacjami. Właśnie dlatego coraz częściej wraca temat jednego, doskonale znanego owocu, który od dziecka trafia na kanapki i do sałatek. Mowa o pomidorze, niedocenianym, ale niezwykle wartościowym elemencie codziennej diety.

Pomidor to lokalny superfood

Od strony botanicznej pomidory są owocami. Wyróżniają się wysoką zawartością likopenu (w zależności od odmiany i dojrzałości, wartość ta wynosi od 0,7 do 20 mg na 100 g), który jest jednym z najsilniejszych naturalnych antyoksydantów. To właśnie likopen sprawia, że pomidory są tak szeroko badane w kontekście zdrowia serca oraz ogólnej kondycji organizmu.

Co ciekawe przyswajalność tej substancji rośnie po obróbce cieplnej, dlatego sos pomidorowy czy domowy przecier wcale nie są gorszym wyborem od świeżych owoców. Dzięki temu pomidor zyskuje status lokalnego "superfoods", łatwo dostępnego i niewymagającego żadnych egzotycznych upraw.

Bogactwo witamin i mikroelementów

Pomidory to połączenie witamin A, C, K, potasu i kwasu foliowego, zestawu wspierającego odporność, układ krążenia oraz prawidłową pracę mięśni. Wysoka zawartość potasu (w 100 g znajduje się ok. 237 mg) pomaga regulować ciśnienie krwi, a witamina C (15-30 mg) wspiera procesy regeneracyjne organizmu. Dodatkowo pomidory mają niewiele kalorii (ok. 19 na 100 g) i dużo wody, co sprzyja utrzymaniu odpowiedniego nawodnienia.

To owoc, który można dodać praktycznie do wszystkiego: sałatek, makaronów, omletów czy zup. Dzięki temu wyjątkowo łatwo włączyć go do codziennej diety, nawet jeśli ktoś nie lubi skomplikowanych przepisów. Regularne jedzenie pomidorów to prosty sposób na podniesienie wartości odżywczej posiłków bez większego wysiłku.

Dlaczego warto jeść je cały rok?

Pomidory są jednym z najłatwiej dostępnych owoców zarówno w sezonie, jak i zimą, w postaci przetworów, przecierów czy pomidorów w puszce. Zimą ich wartości odżywcze wciąż są wysokie, właśnie dzięki obecności likopenu, który dobrze znosi przetwarzanie. To oznacza, że nawet w chłodne miesiące można dostarczyć organizmowi cennych składników bez obawy o ich utratę w trakcie obróbki.

