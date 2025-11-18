Rusza sezon na mandarynki. Zanim kupisz, sprawdź te trzy rzeczy

Coraz więcej osób zwraca uwagę na jakość owoców kupowanych w sklepach. Choć na pierwszy rzut oka wszystkie wyglądają podobnie, różnice między nimi mogą być ogromne, zarówno w smaku, jak i świeżości. Wybór dobrych owoców to nie tylko kwestia kulinarnej satysfakcji, ale też uniknięcie suchego miąższu czy nieprzyjemnego zapachu.

Zapach, kolor i skórka: mandarynka idealna

Wybierając mandarynki, w pierwszej kolejności warto przyjrzeć się ich skórce. Najlepsze owoce mają intensywnie pomarańczowe zabarwienie i równomierną, lekko błyszczącą powierzchnię. Dlatego warto unikać:

ciemnych plam

przesuszonej lub pomarszczonej skórki

Mogą świadczyć o długim przechowywaniu lub nieprawidłowym transporcie. Delikatnie odstająca skórka u wielu odmian jest naturalna, często oznacza soczysty miąższ.

Ważny jest także zapach, ponieważ świeża mandarynka ma wyraźny, cytrusowy aromat, a jego brak sugeruje, że owoc może być niedojrzały lub pozbawiony smaku.

Sprężystość i waga owocu

Drugim krokiem jest ocena ciężaru. Najlepsze mandarynki są zaskakująco ciężkie jak na swój rozmiar, to sygnał, że kryją w sobie dużo soku i będą słodsze w smaku. Należy wziąć owoc do ręki (oczywiście używając rękawiczki lub woreczka) i porównać go z innymi o podobnej wielkości.

Jeśli mandarynka jest lekka lub ma miękkie, zapadające się miejsca, prawdopodobnie jest przesuszona lub zaczyna się psuć. Z kolei owoc z jędrnym, sprężystym miąższem, który stawia delikatny opór pod palcami, to najlepszy wybór.

Warto też sprawdzić miejsce po ogonku, powinno być jasne, czyste i wolne od pleśni, bo to właśnie ono ujawnia pierwsze oznaki zepsucia.

Jak zachować świeżość mandarynek na dłużej?

Świeżość mandarynek zależy również od odpowiedniego przechowywania. Po zakupach najlepiej trzymać je w chłodnym, suchym miejscu lub w lodówce, gdzie proces dojrzewania wyraźnie spowalnia. Owoce przechowywane w temperaturze pokojowej zachowują dobrą jakość przez kilka dni, ale w lodówce mogą pozostać świeże znacznie dłużej.

Pod żadnym pozorem nie wolno ich zamykać w szczelnych foliowych torebkach, brak cyrkulacji powietrza sprzyja gromadzeniu wilgoci i rozwojowi pleśni. Przy zakupie większej ilości, warto je luźno rozłożyć lub przechowywać w przewiewnej siatce, co skutecznie przedłużyć trwałość owoców.

red / polsatnews.pl