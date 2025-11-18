Wszystko zależy od indywidualnej reakcji organizmu, stanu przewodu pokarmowego oraz gospodarki mineralnej. Dla części osób pomidor jest jak najbardziej wskazany, dla innych natomiast lepszym rozwiązaniem bywa ograniczenie jego ilości lub zastąpienie innymi warzywami.

Kiedy warto zrezygnować z pomidorów? Choroby, które wymagają ostrożności

Największe ryzyko dotyczy osób zmagających się z refluksem żołądkowo-przełykowym i częstą zgagą. Kwasowość pomidorów (zarówno surowych, jak i w postaci sosu czy ketchupu) może podrażniać przełyk i prowadzić do nasilenia pieczenia lub bólu.

Ostrożność zalecana jest również w przypadku chorób nerek. Nadmiar pomidorów może podnieść poziom potasu we krwi. Amerykańska Narodowa Fundacja Nefrologiczna podkreśla, że osoby z przewlekłą chorobą nerek lub na hemodializie powinny uzgodnić tolerowane ilości pomidorów z lekarzem lub dietetykiem.

ZOBACZ: Ulubione mięso Polaków trafiło na listę najbardziej rakotwórczych produktów świata

Z kolei u pacjentów cierpiących na dnę moczanową spożywanie pomidorów bywa czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo nawrotów. Badanie obejmujące ponad 2000 osób, którego wyniki opisano w czasopiśmie „BMC Musculoskeletal Disorders”, wskazało korelację między jedzeniem pomidorów a podwyższonym poziomem kwasu moczowego u chorych.

Problemem mogą być skórki i pestki przy chorobach jelit

Przy schorzeniach takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna lub inne formy przewlekłych zapaleń jelit, surowe pomidory mogą działać drażniąco. Kłopotliwe okazują się głównie skórki i pestki, które mogą zwiększać podrażnienie jelit i nasilać ból lub biegunki.

W takich sytuacjach lepszym wyborem są:

przeciery pomidorowe

zupa krem

pomidory pozbawione skórek

Rany w jamie ustnej, trądzik różowaty i migreny. Kiedy lepiej ograniczyć pomidory

Pomidory mają wyraźnie kwaśny odczyn, dlatego mogą nasilać ból i podrażnienie przy aftach oraz innych zmianach w jamie ustnej. Kwasowość spowalnia proces gojenia, dlatego przy takich problemach zaleca się czasowe wykluczenie ich z diety.

ZOBACZ: Zwykłe buraczki? Nic z tych rzeczy. Ta sprytna metoda zmienia wszystko

U niektórych osób pomidory mogą również zaostrzać objawy trądziku różowatego. W podobny sposób reagują osoby podatne na migreny związane z nietolerancją histaminy, warzywo to może prowokować częstsze napady bólu głowy.

Alergia na pomidory. Reakcja może być szybka

U niektórych osób mogą wystąpić:

zaczerwienienie skóry

wysypka

ból brzucha

nudności

biegunka

ZOBACZ: Ogórki kiszone mogą się popsuć bardzo szybko. Wszystko przez niewinny błąd

Obserwacja reakcji organizmu po zjedzeniu pomidorów jest bardzo ważna. W razie wątpliwości lub zaostrzeniu objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Czym zastąpić pomidory? Zdrowe i proste zamienniki

Jeżeli pomidory muszą zostać ograniczone w codziennej diecie, warto sięgnąć po inne warzywa o podobnej "funkcji" w kuchni:

do sałatek: ogórek, cukinia (również grillowana), gotowany lub pieczony burak, papryka

ogórek, cukinia (również grillowana), gotowany lub pieczony burak, papryka do zup i sosów: dynia, marchew, batat,

dynia, marchew, batat, do uzyskania kwasowości: sok z cytryny lub limonki

Pozwala to zachować różnorodność posiłków bez obaw o pogorszenie samopoczucia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl