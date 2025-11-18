Masz ochotę na słodycze? Sięgnij po zdrowe zamienniki

Coraz więcej osób wybiera właśnie naturalnie słodkie owoce i produkty roślinne zamiast tradycyjnych ciastek czy batonów. Są zdrowsze, a ich wartości odżywcze wspierają organizm w codziennym funkcjonowaniu. Jednym z najlepszych przykładów jest znana w Polsce gruszka klapsa, ale równie dobrze sprawdzają się daktyle, figi czy suszone morele.

Zdrowsze wybory zaczynają się od umiaru

Owoce i suszone przekąski to znacznie lepsza alternatywa dla słodyczy, ale również one zawierają cukry proste. Dlatego ważne jest zachowanie równowagi i traktowanie ich jako elementu zbilansowanej diety, a nie codziennej przekąski bez ograniczeń.

Zmiana nawyków nie polega na całkowitych zakazach, lecz na stopniowym wprowadzaniu lepszych wyborów. Zastąpienie batonika gruszką, daktylami lub garścią orzechów to dobry krok, który (w połączeniu z aktywnością fizyczną i urozmaiconym jadłospisem), pozwoli cieszyć się zdrowiem i energią każdego dnia.

Pyszna, zdrowa i pełna błonnika - gruszka klapsa

Gruszka klapsa (zamiennie faworytka) to klasyka wśród odmian deserowych. Wyhodowana w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, szybko zdobyła popularność w Europie, w tym w Polsce. Jej duże, zielonożółte owoce z delikatnym rumieńcem i soczystym, kremowym miąższem dojrzewają już w sierpniu i pozostają w sezonie do wczesnej jesieni.

To owoc niskokaloryczny (100 g to zaledwie 57-60 kcal), a jednocześnie bogaty w błonnik (ok. 2,7 g), który wspiera trawienie, obniża poziom cholesterolu i zapewnia uczucie sytości. Klapsa zawiera też witaminę C (4-7 mg), witaminy z grupy B oraz minerały takie jak potas, wapń, fosfor i miedź. Dodatkowo obecne w niej antyoksydanty, luteina i zeaksantyna, pomagają chronić wzrok i spowalniają procesy starzenia.

Dzięki naturalnej słodyczy klapsa świetnie zastępuje sklepowe słodycze. Można ją jeść samodzielnie, dodawać do owsianki, jogurtu, sałatek, a także komponować z serami pleśniowymi, orzechami i miodem. Poza sezonem sprawdzi się w formie domowych przetworów np. dżemów, soków czy kompotów.

Naturalny "cukierek", czyli… daktyle

Daktyle od stuleci uznawane są za zdrową alternatywę dla czekolady czy cukierków. 100 g tych owoców dostarcza ok. 280 kcal, głównie w postaci naturalnych cukrów prostych, które szybko dodają energii. Mimo to warto zachować umiar, szczególnie przy diecie redukcyjnej.

To jednak nie tylko źródło słodyczy, ale i bogactwo wartości odżywczych. Daktyle zawierają błonnik, który wspiera trawienie, a także potas, magnez i żelazo, pomagające regulować ciśnienie, układ nerwowy i zapobiegać anemii. Obecne w nich naturalne przeciwutleniacze wzmacniają odporność i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym.

Świetnie smakują jako samodzielna przekąska, ale można je też nadziewać, dodawać do owsianek, koktajli czy wykorzystywać jako zamiennik cukru w domowych deserach.

Podobnie działają figi, morele i żurawina - naturalnie słodkie, a jednocześnie bogate w błonnik i minerały.

red. / polsatnews.pl