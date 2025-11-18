Czy szare mięso można jeść? Eksperci nie mają wątpliwości

Warto przypomnieć, skąd bierze się szarawy kolor mięsa. Świeżo zmielone mięso ma zwykle ciemnoczerwony odcień, uznawany za oznakę świeżości. Z czasem jednak dochodzi do reakcji mioglobiny (białka obecnego w mięsie z tlenem). Nawet krótka ekspozycja na powietrze sprawia, że wołowina czy wieprzowina zaczynają jaśnieć. Przy dłuższym kontakcie z tlenem powierzchnia mięsa może szarzeć lub lekko brązowieć.

ZOBACZ: O tej porze roku tyjemy najszybciej. Winne są trzy rzeczy

W przypadku mięsa pakowanego można zauważyć, że pod intensywnie czerwonym wierzchem znajduje się szary środek. Nie świadczy to jednak o tym, że mięso jest stare lub zepsute. Wynika to po prostu z ograniczonego dostępu tlenu do wnętrza "kostki" mięsa. O ile nie występują inne niepokojące objawy, taki produkt można bezpiecznie wykorzystać w kuchni.

Jak rozpoznać mięso nadające się do spożycia? Należy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów:

mięso nie powinno leżeć długo w temperaturze pokojowej

termin przydatności do spożycia nie może być przekroczony

do spożycia nie może być przekroczony zapach powinien być neutralny (nie kwaśny, gnilny ani słodkawy)

powinien być neutralny (nie kwaśny, gnilny ani słodkawy) konsystencja powinna być sucha i nielepka

Czy szare mięso jest bezpieczne do spożycia?

Jak tłumaczy w rozmowie z portalem Simply Recipes dr Ryan Cox, mięsoznawca z Uniwersytetu Minnesoty, kolor mięsa daje jedynie orientacyjną informację o długości przechowywania produktu. Dopiero pojawienie się zielonkawych lub tęczowych przebarwień świadczy o rozwoju bakterii. Brązowy lub szary kolor nie dyskwalifikuje mięsa do spożycia.

Wygląd to jedno, ale równie ważny jest sposób przygotowania mięsa. Mięso mielone powinno być dokładnie poddane obróbce termicznej - spożycie surowych fragmentów może być niebezpieczne.

ZOBACZ: Rusza sezon na mandarynki. Zanim kupisz, sprawdź te trzy rzeczy

Gotowe danie nie powinno mieć kontaktu z deską lub talerzem, na którym leżało surowe mięso. Należy także zadbać o higienę rąk, noży i innych akcesoriów kuchennych.

Jak przechowywać mięso mielone? Mięso takie jak wołowina czy wieprzowina najlepiej wkładać do koszyka na końcu zakupów i zaraz po powrocie do domu umieszczać w lodówce. Najlepiej zużyć je najpóźniej następnego dnia. Jeśli nie planujemy spożycia w krótkim czasie, warto je zamrozić.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red / polsatnews.pl