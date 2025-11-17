Zwykle, gdy mowa o wpływie chodzenia na zdrowie, uwagę kieruje się na zalecaną dzienną liczbę kroków: siedem lub 10 tysięcy. Tymczasem badacze z USA pokazali, że to tempo marszu i jego regularność mają ogromne znaczenie dla długowieczności i prewencji chorób sercowo-naczyniowych.

Jak tempo marszu wpływa na zdrowie i długość życia?

Zespół naukowców z Vanderbilt University Medical Center oraz University of Wisconsin-Madison przeanalizował dane z szeroko zakrojonego badania, obejmującego ponad 85 tysięcy dorosłych Amerykanów o różnym statusie społecznym i ekonomicznym.

Badanie dotyczyło codziennej aktywności fizycznej. Uczestnicy przekazywali informacje o tempie marszu i czasie chodzenia, na przykład podczas drogi do pracy czy na zakupy. Uwzględniono również styl życia, dane demograficzne i stan zdrowia. Analizy prowadzono od września 2023 do czerwca 2024 roku, a wyniki opublikowano w 2025 roku w czasopiśmie American Journal of Preventive Medicine.

Wystarczy 15 minut, by zauważyć efekty

Rezultaty badań są jednoznaczne: szybki marsz trwający 15 minut dziennie może zmniejszyć ryzyko śmierci z jakiejkolwiek przyczyny o prawie 20 proc. Dla porównania, wolne spacery trwające łącznie trzy godziny tygodniowo redukują to ryzyko zaledwie o około 4 proc.

Eksperci zwracają uwagę, że tempo marszu ma większe znaczenie niż jego długość. Dynamiczny krok pobudza krążenie, dotlenia organizm i wspiera metabolizm, a efekt ten obserwuje się niezależnie od innych form aktywności fizycznej.

Marsz a profilaktyka chorób serca

Największe korzyści zauważono u osób zmagających się z chorobami sercowo-naczyniowymi. Regularny, energiczny spacer pomaga w obniżeniu ciśnienia krwi, usprawnieniu pracy serca oraz zmniejszeniu ryzyka miażdżycy. W badaniu osoby z dolegliwościami kardiologicznymi, które codziennie podejmowały szybki marsz, rzadziej umierały z powodów sercowo-naczyniowych niż te o podobnym stanie zdrowia, lecz mniej aktywne.

Dlaczego liczy się tempo, a nie liczba kroków?

Dotąd popularne zalecenia dotyczące aktywności skupiały się na liczbie kroków. Najczęściej wskazywano siedem lub 10 tysięcy dziennie. Tymczasem badacze wykazali, że szybkość chodzenia przynosi większe korzyści zdrowotne niż sama długość marszu. Nawet osoby, które nie wykonują zalecanej liczby kroków, mogą odczuć poprawę kondycji, jeśli spacerują szybciej i bardziej energicznie.

Regularny dynamiczny marsz wspiera układ krążenia, poprawia wydolność płuc, stabilizuje poziom cukru we krwi i wpływa korzystnie na funkcjonowanie mózgu.

Wystarczy więc codzienny 15-minutowy szybki spacer, aby wzmocnić serce, poprawić samopoczucie i wydłużyć życie. Taki ruch nie wymaga sprzętu ani specjalnych warunków.

red. / polsatnews.pl