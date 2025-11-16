Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia na chorobę Alzheimera cierpi w Polsce ok. 360-470 tys. osób. Jest to schorzenie postępujące i nieuleczalne, które stopniowo niszczy komórki nerwowe, prowadząc do pogorszenia pamięci i funkcji poznawczych.

Dotychczas najczęściej wskazywano na rolę aktywności fizycznej czy zbilansowanego odżywiania w profilaktyce tej choroby. Teraz coraz więcej dowodów naukowych potwierdza, że nie mniej ważny jest zdrowy sen.

Choroba Alzheimera. Głęboki sen jak "tratwa ratunkowa" dla pamięci

Do takiego wniosku doszedł zespół z kilku amerykańskich uczelni, w tym Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. W badaniu obserwowano grupę 62 dorosłych bez rozpoznanych zaburzeń poznawczych. Przez kilka nocy uczestnicy spali w laboratorium, gdzie monitorowano ich elektroencefalografem. U około połowy z nich stwierdzono odkładanie się złogów beta-amyloidu.

Są one jednym z pierwszych biomarkerów choroby Alzheimera, pojawiających się jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych. W gronie osób o wyższym poziomie amyloidu część badanych osiągała lepsze rezultaty ćwiczeń pamięci. Byli to uczestnicy, których sen był lepszy jakościowo.

ZOBACZ: Masz słabszy węch? To nie przypadek. Miliony osób dotknięte tym samym problemem

Autorzy pracy opublikowanej w "BMC Medicine" stwierdzili, że głęboki sen NREM łagodził negatywny wpływ beta-amyloidu na pamięć - niezależnie od płci, wieku, masy ciała czy aktywności fizycznej. Współautor badania, prof. Matthew Walker, porównał fazę snu głębokiego do tratwy ratunkowej, która pomaga utrzymać pamięć na powierzchni, chroniąc ją przed pogłębianiem się zmian chorobowych.

Jak zadbać o zdrowy sen?

Główna autorka badania, dr Zsófia Zavecz, zwraca uwagę, że odpowiednia jakość snu może uchronić przed wystąpieniem zaburzeń pamięci, nawet gdy w mózgu zaczynają się odkładać złogi beta-amyloidu. Podkreśla, że styl życia odgrywa istotną rolę w profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych, a jednym z ważnych czynników jest sen głęboki.

ZOBACZ: Niewinna czynność może prowadzić do demencji. Ustalenia naukowców wprawiają w osłupienie

Ekspertka podpowiada, jak poprawić jego jakość:

warto zasypiać w ciemnym i chłodnym pomieszczeniu

unikać spożywania kawy w drugiej połowie dnia

przed snem wziąć ciepły prysznic

ograniczyć korzystanie z ekranów przed zaśnięciem

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl