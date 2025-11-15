O tej porze roku tyjemy najszybciej. Winne są trzy rzeczy

To właśnie wtedy waga rośnie szybciej niż zwykle, nawet bez większych zmian w codziennej diecie. Choć kilka dodatkowych kilogramów po chłodnych miesiącach wydaje się czymś zupełnie naturalnym, to zimowe przyzwyczajenia mogą prowadzić do trwałych problemów z utrzymaniem prawidłowej masy ciała. Dlaczego tak się dzieje i jak temu zapobiec?

Mniej ruchu = mniej spalonych kalorii

Krótsze, zimowe dni i niekorzystne warunki pogodowe skutecznie zmniejszają poziom aktywności. Rezygnuje się ze spacerów, mniej jeździ rowerem i coraz częściej wybiera się samochód zamiast chodzenia.

Spadek codziennego wysiłku oznacza, że organizm spala mniej energii - a jeśli do tego dochodzi większa ilość jedzenia, to nadwyżka kaloryczna szybko odkłada się w postaci tkanki tłuszczowej. Dlatego nawet umiarkowana aktywność (30 minut dziennie) ma ogromne znaczenie.

Comfort food. Więcej cukru i tłuszczu

W chłodne, ponure dni często szuka się łatwego sposobu na poprawę nastroju. Spożycie produktów słodkich, gazowanych napojów, a także częstsze sięganie po alkohol czy domowe przysmaki (np. nalewki czy herbata z miodem) podnosi całkowitą liczbę kalorii spożytych w ciągu dnia.

Cukier poprawia samopoczucie (poprzez wzrost serotoniny), ale regularne podjadanie prowadzi do zwiększenia masy ciała. Świadome wybory, czyli mniejsze porcje, zdrowsze zamienniki i kontrola przekąsek mogą ograniczyć ten efekt.

Mniej słońca. Poczucie głodu i zmiany hormonalne

Zimą spada ekspozycja na światło słoneczne, co obniża syntezę witaminy D w organizmie. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia w swoich raportach dotyczących zdrowego stylu życia, niedobór tej witaminy może zaburzać regulację hormonów głodu i sytości (np. leptyny), przez co uczucie pełności po posiłku jest po prostu słabsze.

Dodatkowo mniejsza aktywność i niższe nawodnienie organizmu (rzadziej odczuwa się pragnienie) sprzyjają odkładaniu wody i tłuszczu. Suplementacja witaminy D w okresie jesienno-zimowym, regularne picie wody i uważne jedzenie pomogą lepiej kontrolować ten mechanizm.

Praktyczne wskazówki

Istotne jest zachowanie codziennej aktywności fizycznej, wystarczy choćby półgodzinny spacer czy lekkie ćwiczenia, które można wykonać w domu. Równie ważna dieta, warto ograniczyć słodycze, napoje gazowane czy podjadanie między posiłkami. Zamiast tego lepiej sięgnąć po owoce, orzechy czy gorącą herbatę z przyprawami korzennymi, ale bez cukru.

Pomocne może okazać się prowadzenie dziennika żywieniowego i aktywności, dzięki temu łatwiej dostrzec te małe, niepozorne źródła nadwyżki kalorii.

