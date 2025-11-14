Naturalne masło orzechowe zawiera przede wszystkim jednonienasycone (MUFA) i wielonienasycone (PUFA) kwasy tłuszczowe. Te pierwsze pomagają ograniczać stany zapalne i chronią serce, natomiast drugie wspierają elastyczność naczyń krwionośnych oraz pracę mózgu.

W przeciwieństwie do wielu smarowideł z cukrem i olejami utwardzonymi, naturalne masło orzechowe nie dostarcza tłuszczów trans (związków, które zwiększają ryzyko miażdżycy i otyłości brzusznej).

Masło orzechowe a zdrowie serca

Jak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie The Journal of Nutrition, kobiety z cukrzycą typu 2, które spożywały około pięciu łyżek masła orzechowego tygodniowo, miały niższe ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego i zgonów z ich powodu. Autorzy badania, zespół naukowców pod kierunkiem Franka B. Hu, wskazali, że regularne jedzenie orzechów i ich przetworów poprawia profil lipidowy, czyli proporcje między "złym" cholesterolem LDL a "dobrym" HDL.

Masło orzechowe dostarcza też błonnika, który wspomaga metabolizm tłuszczów i stabilizuje poziom glukozy, oraz magnezu, pierwiastka ważnego dla prawidłowego rytmu serca i ciśnienia krwi. Nie bez znaczenia jest również zawartość witaminy E, która działa przeciwutleniająco i chroni naczynia przed przedwczesnym starzeniem się.

Czy masło orzechowe może wspomagać odchudzanie?

Choć wiele osób postrzega je jako kaloryczną przekąskę, masło orzechowe w rozsądnych ilościach sprzyja utrzymaniu prawidłowej wagi. Zawarte w nim białko i błonnik zwiększają uczucie sytości, co ogranicza podjadanie i zmniejsza napady głodu.

Badania zespołu Kristin S. Petersen z Uniwersytetu Południowej Australii wykazały, że osoby spożywające 35 g orzeszków ziemnych przed dwoma głównymi posiłkami dziennie chudły podobnie jak uczestnicy diety niskotłuszczowej, zachowując przy tym lepsze samopoczucie i stabilniejszy poziom cukru. Nienasycone tłuszcze zawarte w orzechach wspierają metabolizm i mogą sprzyjać redukcji tkanki tłuszczowej, zwłaszcza w okolicy brzucha.

Ile masła orzechowego jeść dziennie i jaki produkt wybrać?

Dla uzyskania korzyści zdrowotnych wystarczy od jednej do dwóch łyżek masła dziennie, czyli około 15-30 gramów. Najlepiej spożywać je rano, jako dodatek do owsianki, pełnoziarnistego pieczywa lub koktajlu. Taka porcja dostarcza energii, witamin i minerałów, a jednocześnie nie stanowi nadmiernego obciążenia kalorycznego.

Najlepsze produkty mają prosty skład: 100 proc. orzechów arachidowych, bez dodatku cukru, soli i olejów utwardzonych. W naturalnych masłach tłuszcz może oddzielać się od masy - to zjawisko całkowicie naturalne, świadczące o braku emulgatorów i stabilizatorów.

