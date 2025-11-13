Zespół badaczy z Uniwersytetu w Essex oraz Anglia Ruskin University w Cambridge przeprowadził ośmiotygodniowy eksperyment z udziałem 38 osób w wieku 23-40 lat. Część ochotników przez trzy dni w tygodniu biegała po 20-30 minut, nie zmieniając przy tym swojej diety.

Po zakończeniu programu wszyscy uczestnicy zostali przebadani pod kątem genetycznym. Okazało się, że u osób, które schudły najwięcej, występowały charakterystyczne warianty 14 genów związanych z efektywniejszym spalaniem energii.

Średnio osoby z tym zestawem genów traciły około 5 kilogramów, podczas gdy pozostali uczestnicy, jedynie… 2 kilogramy.

Gen szczupłości: co odkryli naukowcy z Wielkiej Brytanii?

Wśród zidentyfikowanych genów szczególną uwagę zwrócił PPARGC1A, odpowiedzialny za produkcję białka PGC-1-α, które reguluje przetwarzanie energii w organizmie.

Analiza wykazała, że połączenie danych genetycznych z wynikami ćwiczeń pozwoliło aż w 62 proc. przewidzieć, jak duży będzie spadek masy ciała u danej osoby. To potwierdza, że nasze DNA w dużym stopniu wpływa na skuteczność treningów.

Co oznacza odkrycie "genu szczupłości"?

Jak tłumaczą autorzy publikacji, geny mogą stanowić punkt wyjścia do tworzenia indywidualnych planów treningowych, które będą dostosowane do biologicznych predyspozycji danej osoby.

"Genom człowieka ma bezpośredni wpływ na reakcje i adaptacje organizmu podczas ćwiczeń" - podkreślają naukowcy w swoich wnioskach.

Część z odkrytych wariantów genetycznych powiązano również ze zdrowiem psychicznym i poziomem inteligencji, a to sugeruje złożony wpływ genów na ogólną kondycję człowieka.

Ruch wciąż jest ważny, podobnie jak dieta

Eksperci przypominają, że samo odkrycie genetyczne nie wystarczy, aby utrzymać zdrową sylwetkę. Jak zaznacza Henry Chung z Uniwersytetu w Essex, geny mogą ułatwiać spalanie kalorii, ale "nie uwolnią swojego potencjału bez wysiłku ze strony człowieka".

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pozostają niezmienne. Dorośli powinni poświęcać tygodniowo:

150-300 minut na umiarkowaną aktywność fizyczną lub

na umiarkowaną aktywność fizyczną lub 75-150 minut na intensywny trening

Brak ruchu to wciąż globalny problem. Ponad 30 proc. dorosłych nie spełnia tych norm, co stanowi jeden z głównych czynników sprzyjających otyłości.

Równie istotna jest zbilansowana dieta, bogata w warzywa, pełnoziarniste produkty i źródła białka, przy ograniczeniu przetworzonej żywności oraz cukrów prostych. Połączenie prawidłowego odżywiania z aktywnością fizyczną to najskuteczniejszy sposób na utrzymanie zdrowej masy ciała i dobrego samopoczucia.

