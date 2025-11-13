Nie chodzi tu o znaczenie imienia czy jego pochodzenie, ale o jego melodię i dźwięk, które ludzkie ucho odbiera jako szczególnie przyjemne.

Najpiękniej brzmiące imiona według naukowców

Badania przeprowadziła marka My 1st Years we współpracy z lingwistą prof. Bodo Winterem. Naukowcy przeanalizowali 50 najpopularniejszych imion w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, biorąc pod uwagę ich fonetyczne brzmienie oraz to, jak przyjemne są w odbiorze.

Rezultaty były zaskakująco spójne. Zarówno w USA jak i w Wielkiej Brytanii najpiękniejszym imieniem żeńskim okazała się Sophia - czyli Zofia. Wśród męskich imion Amerykanom najbardziej podobał się Matthew (Mateusz), natomiast Brytyjczykom - Zayn, co w języku arabskim oznacza "piękno".

W żeńskiej czołówce dominowały imiona rozpoczynające się na literę E, takie jak:

Ellie

Emily

Evelyn

Eva

Nie zabrakło też nazw inspirowanych naturą: Lily (Lilia) i Violet (Fiołek).

Dlaczego niektóre imiona brzmią lepiej od innych?

Jak tłumaczy prof. Winter, sekret tkwi w fonetyce. Pewne dźwięki są odbierane przez mózg jako łagodniejsze i bardziej harmonijne. Wpływ mają też skojarzenia i częstotliwość, z jaką dane słowo słyszymy.

Ciekawym przykładem jest imię Katie, które zyskało popularność po huraganie Katrina. Nie chodziło o samo imię niszczycielskiego żywiołu, ale o to, że jego dźwięk był przez wiele tygodni powtarzany w mediach. Z czasem brzmienie "Kej-ti" stało się znajome i przyjemne dla ucha, a podobnie brzmiące imiona zaczęły częściej pojawiać się wśród noworodków.

Zofia wciąż na podium w Polsce

W Polsce wyniki badań również pokrywają się z rzeczywistością. Zofia od lat należy do najczęściej wybieranych imion żeńskich. Jej popularność może wynikać nie tylko z brzmienia, ale i znaczenia, po grecku znaczy "mądrość".

W 2024 roku imię to nadano 4470 dziewczynkom, a rok wcześniej - 4968. Wysoko uplasowały się także Emilia (2563) i Oliwia (3420) - imiona, które również znalazły się w czołówce brytyjskiego zestawienia My 1st Years.

Mateusz traci popularność

Nieco inaczej wygląda sytuacja wśród chłopców. Choć Mateusz (czyli Matthew) został uznany przez Amerykanów za najpiękniej brzmiące męskie imię, w Polsce jego popularność stopniowo spada.

Na początku XXI wieku było jednym z najczęściej nadawanych imion, jednak według danych gov.pl, w 2024 roku przybyło już tylko 732 Mateuszów.

red. / polsatnews.pl