Demencja a problemy z sercem. Pierwsze oznaki już po 40-tce

Badacze z University College London przeanalizowali dane obszernej, liczącej 6000 osób grupy brytyjskich urzędników służby cywilnej. Informacje były gromadzone przez wiele lat, ponieważ pacjenci z grupy Whitehall II są regularnie badani i proszeni o wypełnianie kwestionariuszy już od 1985 roku.

Białko sercowe, które może przewidywać rozwój demencji

Dzięki tak szerokim danym udało się powiązać niewielkie zmiany w sercu z wystąpieniem po latach demencji. "Winnym" okazało się białko znane jako troponina sercowa I. Jego podwyższony poziom wskazuje na uszkodzenie mięśnia sercowego. U 695 uczestników ze zdiagnozowaną demencją stężenie tego związku było przez długi czas stale wysokie.

Notowano je we krwi pobranej od 7 do nawet 25 lat przed postawieniem diagnozy. Dla grupy z najwyższym poziomem troponiny ryzyko rozwoju demencji było o 38 proc. wyższe niż dla osób z najniższymi wartościami - ogłoszono w "European Heart Journal".

Wysoka zawartość tego białka wiązała się też z szybszym starzeniem mózgu. 80-latkowie rozwiązywali testy poznawcze z wynikami typowymi dla osób o 1,5 roku starszych, a zdolności umysłowe 90-latków były "starsze" o dwa lata.

Naukowcy, biorąc pod uwagę czynniki takie jak płeć czy pochodzenie, doszli do wniosku, że u osób z podwyższonym poziomem troponiny sercowej I w średnim wieku (od 45 do 69 lat) należy się liczyć z szybszym pogorszeniem umiejętności rozwiązywania problemów, zapamiętywania oraz ostrości myślenia.

Zmiany w sercu, długofalowe konsekwencje dla mózgu

To nie wszystko. W grupie osób, które miały wykonywane badania rezonansem magnetycznym, wyższy poziom troponiny korelował z mniejszym hipokampem 15 lat później. Warto pamiętać, że ta część mózgu ma istotne znaczenie dla pamięci, uczenia się czy orientacji w przestrzeni.

W jaki sposób poprzez opisywane białko problemy z sercem łączą się z późniejszymi kłopotami z umysłem? Podwyższone wskaźniki tego białka (nawet bez objawów), mogą świadczyć o niemal niezauważalnych, ale postępujących uszkodzeniach mięśnia sercowego.

Następuje wtedy "efekt domina": pogarsza się funkcjonowanie naczyń krwionośnych i dostarczanie krwi do mózgu, a mikrourazy kumulują się przez dekady. Efektem są objawy, które mogą wyprzedzać o lata dramatyczną diagnozę demencji.

red. / polsatnews.pl