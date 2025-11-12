Wbrew pozorom takie prawo nie jest domeną tylko Stanów Zjednoczonych, choć tam nietypowych przepisów nie brakuje. Zdarza się jednak, że równie zaskakujące zakazy obowiązują w Azji, Europie czy na Karaibach.

Zwierzęta i auta pod specjalnym nadzorem

Jednym z najbardziej znanych nietypowych przepisów w USA jest zakaz karmienia aligatorów na Florydzie. Władze obawiają się, że dzikie zwierzęta mogłyby zacząć kojarzyć ludzi z jedzeniem. Za złamanie tej zasady grozi nie tylko grzywna, ale nawet kara więzienia.

Na terenie Dakoty Południowejnie wolno używać fajerwerków do płoszenia ptactwa nad słonecznikami, a w Indianie zabronione jest łowienie ryb gołymi rękami.

Niektóre z przepisów dotyczą także kierowców. W stanie Oregon karane jest pozostawienie otwartych drzwi samochodu, ponieważ uznaje się to za zagrożenie dla pieszych i rowerzystów. W New Jersey nie można samodzielnie tankować pojazdu, a w przeszłości w Little Rock (Arkansas) zakazano używania klaksonu w pobliżu lokali sprzedających zimne napoje i kanapki.

Zakazane hasła i wodorosty. Ograniczenia, które zaskakują

Niektóre przepisy wydają się wręcz kuriozalne. W Tennessee nie wolno udostępniać znajomym hasła do serwisu streamingowego, a na Alasce zabronione jest bycie pijanym w barze. W New Hampshire wprowadzono z kolei przepis zakazujący zbierania wodorostów nocą.

W Singapurze obowiązuje zakaz żucia gumy, z wyjątkiem preparatów o zastosowaniu medycznym. Za złamanie tego przepisu grozi grzywna sięgająca ponad 5600 złotych. Władze zdecydowały się na taki krok po licznych przypadkach przyklejania przeżutej gumy do drzwi metra i przycisków wind.

Zbroje, fryzury i ubiór. Prawo oparte na wyglądzie

Niektóre z absurdalnych zakazów sięgają średniowiecza, ale formalnie nigdy nie zostały uchylone. W Wielkiej Brytanii wciąż obowiązuje zakaz wchodzenia w zbroi do budynku parlamentu, ustanowiony w XIV wieku.

Z kolei w Chinach prawo dotyczące duchowości stanowi, że reinkarnacja jest dozwolona tylko za zgodą państwa. W praktyce oznacza to kontrolę nad działalnością buddyjskich wspólnot.

Równie nietypowe regulacje dotyczą stroju. W Grecji nie wolno wchodzić w szpilkach na teren zabytków, aby chronić delikatne podłoże. W wielu karaibskich krajach zakazane jest noszenie ubiorów we wzory przypominające wojskowy kamuflaż, ponieważ są one zarezerwowane dla armii i służb mundurowych.

Kiedy fryzura staje się problemem

Zdarza się, że zakazy dotyczą nawet uczesania. Choć pogłoski o karaniu dzieci w Teksasie za "złą" fryzurę są mitem, to przypadki walki z określonym stylem faktycznie miały miejsce w innych regionach świata.

W Singapurze prowadzono kampanie przeciwko długim męskim włosom, a w Iranie i Korei Północnej zakazano "zachodnich" fryzur, takich jak irokez czy uczesanie "na czeskiego piłkarza". Władze uzasadniały to potrzebą ochrony narodowej tożsamości i sprzeciwem wobec wpływów popkultury.

