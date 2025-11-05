Ile czasu mięso może być w zamrażarce? Wiele osób tego nie wie
Trzymanie produktów w zamrażarce pomaga przedłużyć trwałość żywności, ograniczyć marnowanie jedzenia i przechować zapasy po większych zakupach czy świętach. Warto jednak pamiętać, że nawet w bardzo niskich temperaturach produkty mają określony termin przydatności. Mięso przechowywane zbyt długo traci smak oraz wartości odżywcze.
Choć mrożenie jest skutecznym sposobem na ograniczenie strat żywności, jego efektywność ma swoje granice - i warto je znać, zanim zamienimy zamrażarkę w magazyn jedzenia.
Mrożenie mięsa: ile czasu jest bezpieczne?
Czas przechowywania mięsa w zamrażarce zależy przede wszystkim od jego rodzaju. Według zaleceń sanepidu, drób można mrozić najkrócej, bo maksymalnie przez około trzy miesiące. Wynika to z obecności tłuszczów nienasyconych, które szybciej ulegają utlenianiu.
Nieco dłużej można trzymać wieprzowinę - do sześciu miesięcy, a wołowinę i cielęcinę - nawet do ośmiu miesięcy. Ryby słodkowodne zachowują świeżość przez trzy do czterech miesięcy, pod warunkiem że zostały zamrożone w odpowiednich warunkach.
Znaczenie ma też stopień przetworzenia mięsa. Drobno mielone produkty lepiej zużyć wcześniej - po około dwóch miesiącach, natomiast większe kawałki, np. schab czy mięso gulaszowe, mogą pozostać w zamrażarce do pół roku.
Różne kraje, różne wytyczne
Nieco inne normy podaje amerykańska Służba ds. Bezpieczeństwa i Kontroli Żywności (FSIS). W przypadku kurczaka i indyka zaleca się mrożenie przez 9 miesięcy (kawałki) lub 12 miesięcy (cała tuszka).
Dla wołowiny, cielęciny, jagnięciny i wieprzowiny sugerowany okres przechowywania wynosi od czterech miesięcy do roku. Produkty przetworzone, takie jak boczek czy kiełbasa, powinny być zjedzone najpóźniej po dwóch miesiącach, a burgery wołowe po czterech.
W przypadku owoców morza widełki są jeszcze szersze: krewetki, raki i kałamarnice mogą zachować smak nawet do 18 miesięcy, natomiast ostrygi - tylko trzy-cztery miesiące, a homary i kraby od dwóch do czterech miesięcy - informuje portal foodsafety.gov.
Jak prawidłowo mrozić mięso i inne produkty?
Najważniejsza zasada to temperatura co najmniej -18 st. C. Warto też porcjować mięso przed mrożeniem i umieszczać je w szczelnych woreczkach lub pojemnikach, aby uniknąć dostępu powietrza, które przyspiesza psucie.
Dobrym nawykiem jest opisywanie daty zamrożenia, aby łatwiej kontrolować czas przechowywania. Jeśli produkt po rozmrożeniu wygląda lub pachnie podejrzanie – lepiej zrezygnować z jego spożycia, nawet jeśli formalnie mieści się w zalecanym terminie.
Nie każdy produkt nadaje się też do przechowywania w zamrażarce. Jajka w skorupkach, sałaty, wodniste warzywa oraz sałatki z majonezem lub jogurtem tracą strukturę i smak po rozmrożeniu, dlatego lepiej nie wkładać ich do zamrażalnika.
Czy można ponownie zamrozić mięso?
Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, nie należy ponownie zamrażać żywności, która została już rozmrożona. Takie działanie zwiększa ryzyko namnażania bakterii i psucia się produktu.
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy mięso zostało poddane pełnej obróbce cieplnej, np. ugotowane, upieczone lub usmażone. Wtedy może zostać potraktowane jako nowy produkt i ponownie umieszczone w zamrażarce, oczywiście z zachowaniem zasad dotyczących czasu przechowywania.
