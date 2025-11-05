Choć mrożenie jest skutecznym sposobem na ograniczenie strat żywności, jego efektywność ma swoje granice - i warto je znać, zanim zamienimy zamrażarkę w magazyn jedzenia.

Mrożenie mięsa: ile czasu jest bezpieczne?

Czas przechowywania mięsa w zamrażarce zależy przede wszystkim od jego rodzaju. Według zaleceń sanepidu, drób można mrozić najkrócej, bo maksymalnie przez około trzy miesiące. Wynika to z obecności tłuszczów nienasyconych, które szybciej ulegają utlenianiu.

Nieco dłużej można trzymać wieprzowinę - do sześciu miesięcy, a wołowinę i cielęcinę - nawet do ośmiu miesięcy. Ryby słodkowodne zachowują świeżość przez trzy do czterech miesięcy, pod warunkiem że zostały zamrożone w odpowiednich warunkach.

ZOBACZ: Lepiej nie jeść tej części kurczaka. Może zawierać pasożyty i bakterie

Znaczenie ma też stopień przetworzenia mięsa. Drobno mielone produkty lepiej zużyć wcześniej - po około dwóch miesiącach, natomiast większe kawałki, np. schab czy mięso gulaszowe, mogą pozostać w zamrażarce do pół roku.

Różne kraje, różne wytyczne

Nieco inne normy podaje amerykańska Służba ds. Bezpieczeństwa i Kontroli Żywności (FSIS). W przypadku kurczaka i indyka zaleca się mrożenie przez 9 miesięcy (kawałki) lub 12 miesięcy (cała tuszka).

Dla wołowiny, cielęciny, jagnięciny i wieprzowiny sugerowany okres przechowywania wynosi od czterech miesięcy do roku. Produkty przetworzone, takie jak boczek czy kiełbasa, powinny być zjedzone najpóźniej po dwóch miesiącach, a burgery wołowe po czterech.

ZOBACZ: Ogórki kiszone mogą się popsuć bardzo szybko. Wszystko przez niewinny błąd

W przypadku owoców morza widełki są jeszcze szersze: krewetki, raki i kałamarnice mogą zachować smak nawet do 18 miesięcy, natomiast ostrygi - tylko trzy-cztery miesiące, a homary i kraby od dwóch do czterech miesięcy - informuje portal foodsafety.gov.

Jak prawidłowo mrozić mięso i inne produkty?

Najważniejsza zasada to temperatura co najmniej -18 st. C. Warto też porcjować mięso przed mrożeniem i umieszczać je w szczelnych woreczkach lub pojemnikach, aby uniknąć dostępu powietrza, które przyspiesza psucie.

Dobrym nawykiem jest opisywanie daty zamrożenia, aby łatwiej kontrolować czas przechowywania. Jeśli produkt po rozmrożeniu wygląda lub pachnie podejrzanie – lepiej zrezygnować z jego spożycia, nawet jeśli formalnie mieści się w zalecanym terminie.

ZOBACZ: Ulubione mięso Polaków trafiło na listę najbardziej rakotwórczych produktów świata

Nie każdy produkt nadaje się też do przechowywania w zamrażarce. Jajka w skorupkach, sałaty, wodniste warzywa oraz sałatki z majonezem lub jogurtem tracą strukturę i smak po rozmrożeniu, dlatego lepiej nie wkładać ich do zamrażalnika.

Czy można ponownie zamrozić mięso?

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, nie należy ponownie zamrażać żywności, która została już rozmrożona. Takie działanie zwiększa ryzyko namnażania bakterii i psucia się produktu.

ZOBACZ: Ten makaron leży u ciebie w kuchni? Lepiej go natychmiast wyrzuć

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy mięso zostało poddane pełnej obróbce cieplnej, np. ugotowane, upieczone lub usmażone. Wtedy może zostać potraktowane jako nowy produkt i ponownie umieszczone w zamrażarce, oczywiście z zachowaniem zasad dotyczących czasu przechowywania.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl