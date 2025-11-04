Obudzenie się na mokrej poduszce nie tylko nie jest przyjemne. Podłoże dolegliwości potrafi być niepokojące.

Jedną z najczęstszych przyczyn ślinienia się podczas snu (nocnej hipersaliwacji) są infekcje dróg oddechowych: grypa, przeziębienie, COVID-19 czy zapalenie zatok. Problem nasila się, gdy nos jest zatkany wydzieliną, a organizm zmuszony do oddychania przez usta. Wówczas rozluźnione mięśnie ułatwiają wypływanie śliny na zewnątrz. Anatomiczne przeszkody, takie jak skrzywiona przegroda nosowa, również mogą sprzyjać temu zjawisku.

Bezdech senny, refluks i inne schorzenia

Innym powodem nocnego ślinienia jest obturacyjny bezdech senny. Jest to przypadłość, w której dochodzi do zapadania się dróg oddechowych podczas snu. Jeśli dodatkowo pojawia się głośne, przerywane chrapanie, epizody dławienia się, nagłe łapanie powietrza, senność czy suchość w ustach, warto porozmawiać o tym z lekarzem.

Ślinotok nocny może być także objawem choroby refluksowej przełyku, prowadzącej do nadprodukcji śliny. Zdarza się również w przebiegu dysfagii (zaburzeń połykania) powiązanych z ciężkimi schorzeniami neurologicznymi jak np. udar, demencja czy stwardnienie zanikowe boczne (SLA).

Nocna hipersaliwacja bywa także skutkiem ubocznym niektórych leków. Przykładem jest klozapina, stosowana w leczeniu zaburzeń psychicznych, podaje brytyjska służba zdrowia (NHS). W niektórych przypadkach nadmiar śliny prowadzi nawet do krztuszenia się w trakcie snu.

Nadmiar śliny w nocy. Tak można sobie z tym poradzić

W mniej poważnych sytuacjach, gdy nocny ślinotok jest efektem niedrożnego nosa, pomocne może być jego udrożnienie, np. przez płukanie solą fizjologiczną. Dobrze sprawdza się też zmiana pozycji na boczną podczas snu.

W przypadku refluksu, jak podaje NHS, warto spożyć lżejszą kolację około 3-4 godziny przed snem i unikać alkoholu wieczorem. Jeśli jednak problem ślinienia pojawia się nagle, nasila się po wprowadzeniu nowego leku, towarzyszy mu dławienie, chrapanie lub inne niepokojące objawy, konieczna jest konsultacja lekarska.

