Zestawienia najdziwniejszych przepisów drogowych regularnie obiegają internet, a wśród nich dominują przykłady z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych. Część z nich wynika z lokalnych tradycji, inne mają na celu wyeliminowanie zachowań, które w danym kraju uznaje się za niebezpieczne lub nieobyczajne.

Europa pełna absurdów. Mandat za "zimny łokieć" i pusty bak

W niektórych państwach europejskich kierowcy mogą zapłacić wysoki mandat za coś, co w Polsce uchodzi za drobnostkę. We Włoszech obowiązuje przepis zabraniający wystawiania ręki poza samochód, tzw. zimny łokieć może kosztować od 87 do 344 euro.

Z kolei w Niemczech kara grozi za zatrzymanie się na autostradzie z powodu braku paliwa. Tamtejsze prawo uznaje to za spowodowanie niepotrzebnego utrudnienia ruchu. Kierowca, który nie zadba o bak, traktowany jest jak sprawca wykroczenia.

Na Cyprze nie wolno prowadzić pojazdu, jedząc lub pijąc. To uznawane jest za czynność rozpraszającą. We Francji mandat można dostać za jazdę w klapkach, boso lub ze słuchawkami w uszach, jeśli policjant uzna, że ogranicza to panowanie nad autem. Podobnie jest w Hiszpanii, gdzie niewłaściwe obuwie za kierownicą także kończy się karą.

W Niemczech i Szwajcarii kierowcy mogą zostać ukarani nawet za głośne trzaskanie drzwiami samochodu. Takie zachowanie traktowane jest jako "niepotrzebne wytwarzanie hałasu" i może kosztować nawet 80 euro.

Nietypowe regulacje w Azji i na Bliskim Wschodzie

Jeszcze bardziej oryginalne przepisy obowiązują poza Europą. W Tajlandii kierowcy nie mogą prowadzić samochodu bez koszulki. Uznaje się to za nieobyczajne zachowanie w miejscu publicznym, za które grozi mandat.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich zakazane jest pozostawianie brudnego auta w przestrzeni publicznej. Pojazd może zostać odholowany, a właściciel ukarany grzywną. W Australii natomiast nie wolno zostawiać otwartych drzwi samochodu w sposób, który zagraża bezpieczeństwu, to wykroczenie kosztujące nawet kilkaset dolarów.

Gdy pasy nie są obowiązkowe i prędkość ma dwa limity

Ciekawym wyjątkiem są przepisy obowiązujące w Estonii, gdzie na tzw. drogach lodowych (zamarznięte morze) nie trzeba zapinać pasów bezpieczeństwa. W razie załamania lodu kierowca ma mieć możliwość natychmiastowego opuszczenia pojazdu.

Równie nietypowe są limity prędkości, można jechać poniżej 25 km/h lub powyżej 40 km/h, ale nie pomiędzy tymi wartościami.

Inne ciekawe przykłady: zakaz tankowania i nietypowe ograniczenia

Wśród przykładów z USA często pojawia się New Jersey, gdzie zabronione jest samodzielne tankowanie auta. Paliwo może nalać jedynie pracownik stacji. W San Francisco z kolei nie wolno czyścić samochodu przy użyciu starych ubrań, a na Hawajach kierowca nie może prowadzić pojazdu, trzymając na kolanach pupila.

Każdy z tych przepisów ma swoje uzasadnienie. Zwykle chodzi o kwestie bezpieczeństwa lub ochrony środowiska.

Polscy kierowcy mogą dostać mandat za nietypową czynność

Nie trzeba jednak wyjeżdżać za granicę, by natknąć się na zaskakujący mandat. W Polsce kara grozi za mruganie światłami w celu ostrzegania innych kierowców lub dziękowania za przepuszczenie. Zgodnie z przepisami to nieprawidłowe użycie reflektorów, za które można dostać 200 zł mandatu i cztery punkty karne.

Policja przypomina też, że taki gest, choć w Polsce powszechny, może nieświadomie pomóc osobie łamiącej prawo, jeśli w pobliżu faktycznie prowadzona jest kontrola drogowa.

red. / polsatnews.pl