Trzeba przyznać, że to właśnie te najbardziej nietypowe rekordy najczęściej zapadają w pamięć. Pokazują, jak różne mogą być motywacje i pomysły uczestników. Jedni chcą przetestować granice ludzkiego ciała, inni pragną zasłynąć czymś niecodziennym, a jeszcze inni - po prostu dobrze się bawić.

Rekordy z przymrużeniem oka

Nie trzeba nadludzkiej siły, żeby trafić do Księgi Guinnessa. Przykładem jest Will Cutbill z Wielkiej Brytanii, który ułożył jeden na drugim pięć M&M’sów. Brzmi jak zabawa przy kawie, ale dopiero jemu udało się to zrobić stabilnie na tyle, aby rekord został uznany.

Jeszcze bardziej niezwykły był Michel Lotito z Francji. Przez lata jadł… przedmioty z metalu. W jego diecie znalazły się m.in. rowery, elementy samochodów, a nawet części niewielkiego samolotu. Jego organizm potrafił trawić rzeczy, które dla przeciętnego człowieka byłyby śmiertelne.

Najdłuższy język i ślimaki na twarzy

Rekord dotyczący anatomii, który wciąż robi wrażenie, należy do Nicka Stoeberla z USA. Jego język mierzy 10,1 cm, co zostało oficjalnie zmierzone i wpisane do księgi.

Z kolei Fin Kehler ustanowił rekord, który trudno sobie wyobrazić w praktyce. Na swojej twarzy utrzymał 43 żywe ślimaki jednocześnie. To próba wymagająca cierpliwości oraz odporności na… łaskotanie

Ekstremalne rekordy siłowe

Są też rekordy, które budzą jednocześnie respekt i pytania o granice wytrzymałości. "Space Cowboy", australijski performer, zasłynął połykaniem mieczy. Podczas jednego z występów był w stanie przełknąć 18 ostrzy naraz, trafiając tym samym do Księgi Guinnessa.

Jeszcze bardziej zadziwia Johnny Strange, który przeciągnął samolot o wadze około 678 kg na odcinku 20 metrów, używając wyłącznie… uszu. To rekord balansujący na granicy fizycznych możliwości i odwagi!

Polacy też dokonali niemożliwego

Księga Rekordów Guinnessa pełna jest również wpisów z Polski.

Kraków - rekord w największym pokazie tańca krakowiaka, w którym wzięło udział ponad 500 osób

w którym wzięło udział ponad 500 osób Rzeszów - to tutaj powstał największy sernik świata, ważący ponad 2,5 tony.

świata, ważący ponad 2,5 tony. Zakopane - zanotowano tam przygotowanie oscypka o wadze ponad 30 kg.

o wadze ponad 30 kg. Poznań - miasto zapisało się rekordem w największej liczbie osób jednocześnie grających na gitarach

Takie akcje najczęściej łączą zabawę, tradycję i promocję lokalnej kultury. Właśnie dlatego regularnie przyciągają tłumy uczestników i widzów.

Jak widać, niektóre rekordy wzbudzają zachwyt, inne uśmiech, a jeszcze inne lekkie przerażenie. Łączy je jedno: pokazują, że kreatywność, determinacja i odrobina odwagi mogą zaprowadzić bardzo daleko. Czasem nawet do historii.

