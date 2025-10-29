Codzienne wybory są ważniejsze niż geny. Odkryj tajemnicę długowieczności

Choć zegar biologiczny rzeczywiście tyka nieubłaganie, to codzienne wybory i otoczenie mają ogromny wpływ na to, w jakiej kondycji człowiek znajdzie się za kilkadziesiąt lat. Naukowcy coraz częściej podkreślają, że prawdziwym kluczem do długowieczności nie jest szczęśliwy los na loterii genetycznej, ale sposób, w jaki człowiek dba o siebie każdego dnia.

Starzenie pierwotne a wtórne. Dwa oblicza tego samego procesu

Jak podaje portal MedicalNewsToday w oparciu o wieloletnie badania naukowe, wyróżnia się:

starzenie pierwotne - wynik naturalnych zmian zachodzących w komórkach wraz z wiekiem

- wynik naturalnych zmian zachodzących w komórkach wraz z wiekiem starzenie wtórne - czyli to, które przyspieszają czynniki zewnętrzne

ZOBACZ: Nowe badania. Ten uwielbiany przez Polaków napój może spowolnić starzenie

Pierwszego nie da się zatrzymać, ponieważ każdy organizm ma swoje biologiczne ograniczenia. Jednak to drugie w dużej mierze zależy od człowieka. Dlatego dwie osoby w tym samym wieku mogą wyglądać i czuć się zupełnie inaczej. Jedna będzie pełna energii, druga będzie zmagać się z licznymi problemami zdrowotnymi. To właśnie różnica w stylu życia i środowisku w największym stopniu kształtuje te rozbieżności.

Styl życia jako czynnik, który przyspiesza starzenie

Najsilniejszym elementem wpływającym na przyspieszenie starzenia wtórnego jest styl życia. Palenie papierosów od lat uznaje się za jeden z głównych czynników zwiększających ryzyko chorób serca, nowotworów oraz przedwczesnej utraty sprawności. Podobny efekt ma siedzący tryb życia - prowadzi do osłabienia mięśni i zaburza prawidłową pracę układu krążenia.

ZOBACZ: Seniorzy będą zachwyceni. Ten ser z Cypru działa jak naturalny eliksir młodości

Równie niekorzystnie działa niewłaściwa dieta, obfitująca w przetworzone produkty. Sprzyja to otyłości i rozwojowi cukrzycy typu 2, które dodatkowo przyspieszają proces starzenia całego organizmu.

Stres i środowisko. Cisi sabotażyści długowieczności

Nie mniej istotne są czynniki, które ciężko dostrzec na pierwszy rzut oka. Przewlekły stres prowadzi do podwyższonego poziomu kortyzolu, który osłabia odporność, sprzyja bezsenności i zwiększa ryzyko depresji.

ZOBACZ: Ten makaron leży u ciebie w kuchni? Lepiej go natychmiast wyrzuć

Równie poważnym zagrożeniem jest środowisko. Zanieczyszczone powietrze i długotrwała ekspozycja na promieniowanie UV powodują uszkodzenia komórek, przyspieszając ich starzenie. W licznych badaniach podkreśla się, że życie w środowisku o wysokim poziomie zanieczyszczeń może sprzyjać rozwojowi chorób przewlekłych oraz problemom zdrowotnym.

Czy można spowolnić ten proces?

Naukowcy podkreślają, że starzenie wtórne można znacząco ograniczyć. Podstawą jest regularna aktywność fizyczna. Nawet codzienny spacer czy jazda na rowerze wspierają układ sercowo-naczyniowy i poprawiają nastrój.

Równie ważna jest zbilansowana dieta, bogata w warzywa i owoce, pełnoziarniste produkty i zdrowe tłuszcze.

ZOBACZ: Cztery powody, by sięgnąć po grzyby tej jesieni. Nie chodzi tylko o smak

Odpowiednia ilość snu, techniki relaksacyjne i unikanie używek także mogą spowolnić biologiczny zegar związany ze starzeniem wtórnym.

Coraz częściej mówi się też o roli badań profilaktycznych, ponieważ wykrycie chorób na wczesnym etapie daje szanse na skuteczniejsze leczenie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl