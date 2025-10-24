Dlaczego akurat dynia na Halloween? Legenda ma 2 tysiące lat

Mało kto jednak zastanawia się, dlaczego właśnie to warzywo zyskało tak szczególne miejsce w jesiennych zwyczajach i jak z lokalnych ludowych obrzędów stało się międzynarodowym symbolem, rozpoznawalnym dziś na całym świecie.

Samhain. Punkt wyjścia

Wiele zwyczajów związanych z Halloween ma swoje źródło w celtyckim święcie Samhain, obchodzonym ok. 2 tysiące lat temu na terenach dzisiejszej Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Samhain wyznaczał koniec lata i początek "ciemnej" części roku. Wierzono, że w tym czasie granica między światem żywych i umarłych staje się cienka, a duchy przechodzą w ludzki wymiar. W obrzędach pojawiały się ognie, maski i działania mające odstraszyć niepożądane byty. Elementy te z czasem przekształciły się w ludowe zwyczaje rzeźbienia warzyw i stawiania ich jako ochronnych lamp.

Stingy Jack i rzeźbione warzywa

Legenda o "Stingy Jacku", chytrym gospodarzu, który oszukał diabła i po śmierci został zmuszony do włóczęgi ze świecącym węglem w wydrążonej warzywnej latarni, wyjaśnia zwyczaj ustawiania światła przy domach.

ZOBACZ: Czy Halloween to grzech? Duchowni stawiają sprawę jasno

W Irlandii i Szkocji rzeźbiono pierwotnie brukiew, rzodkiew, ziemniaki czy buraki. Napełnione węglem lub świecą miały odstraszać złe duchy i samego Jacka. To z tego repertuaru folkloru wyewoluowała nazwa "jack-o'-lantern".

Dlaczego dynia? Amerykańska adaptacja tradycji

Gdy irlandzcy i szkoccy imigranci przybyli do Ameryki w XIX w., nie zastali tutaj brukwi o wymiarach wygodnych do rzeźbienia, ale natknęli się na obfite, łatwe w obróbce dynie. Duże rozmiary, miękki miąższ i gruba skórka uczyniły z nich idealny materiał na lampiony. Prostszy w użyciu niż twarde warzywa korzeniowe.

ZOBACZ: Gwóźdź w halloweenowym cukierku. Sprawę bada policja

Wkrótce dynia stała się ikoną dekoracji październikowych, a zwyczaj rzeźbienia rozwinął się w formę artystyczno-rozrywkową znaną dzisiaj.

Od obrzędu do zabawy

W XX wieku zwyczaj ten stał się częścią masowej kultury, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie jack-o’-lanterny na trwałe wpisały się w tradycję Halloween. Dziś dynia pełni różne funkcje: estetyczną, komercyjną i społeczną.

Rzeźbienie jej stało się rodzinną tradycją, elementem spotkań z przyjaciółmi, a także motywem licznych festiwali i konkursów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl