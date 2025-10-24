Dlaczego akurat dynia na Halloween? Legenda ma 2 tysiące lat
Dynia jesienią staje się nieodłącznym elementem dekoracji, festynów i świąt, a jej widok kojarzy się przede wszystkim z Halloween. Choć dla jednych to po prostu sezonowa ozdoba, dla innych to przedmiot dawnych wierzeń.
Mało kto jednak zastanawia się, dlaczego właśnie to warzywo zyskało tak szczególne miejsce w jesiennych zwyczajach i jak z lokalnych ludowych obrzędów stało się międzynarodowym symbolem, rozpoznawalnym dziś na całym świecie.
Samhain. Punkt wyjścia
Wiele zwyczajów związanych z Halloween ma swoje źródło w celtyckim święcie Samhain, obchodzonym ok. 2 tysiące lat temu na terenach dzisiejszej Irlandii i Wielkiej Brytanii.
Samhain wyznaczał koniec lata i początek "ciemnej" części roku. Wierzono, że w tym czasie granica między światem żywych i umarłych staje się cienka, a duchy przechodzą w ludzki wymiar. W obrzędach pojawiały się ognie, maski i działania mające odstraszyć niepożądane byty. Elementy te z czasem przekształciły się w ludowe zwyczaje rzeźbienia warzyw i stawiania ich jako ochronnych lamp.
Stingy Jack i rzeźbione warzywa
Legenda o "Stingy Jacku", chytrym gospodarzu, który oszukał diabła i po śmierci został zmuszony do włóczęgi ze świecącym węglem w wydrążonej warzywnej latarni, wyjaśnia zwyczaj ustawiania światła przy domach.
W Irlandii i Szkocji rzeźbiono pierwotnie brukiew, rzodkiew, ziemniaki czy buraki. Napełnione węglem lub świecą miały odstraszać złe duchy i samego Jacka. To z tego repertuaru folkloru wyewoluowała nazwa "jack-o'-lantern".
Dlaczego dynia? Amerykańska adaptacja tradycji
Gdy irlandzcy i szkoccy imigranci przybyli do Ameryki w XIX w., nie zastali tutaj brukwi o wymiarach wygodnych do rzeźbienia, ale natknęli się na obfite, łatwe w obróbce dynie. Duże rozmiary, miękki miąższ i gruba skórka uczyniły z nich idealny materiał na lampiony. Prostszy w użyciu niż twarde warzywa korzeniowe.
Wkrótce dynia stała się ikoną dekoracji październikowych, a zwyczaj rzeźbienia rozwinął się w formę artystyczno-rozrywkową znaną dzisiaj.
Od obrzędu do zabawy
W XX wieku zwyczaj ten stał się częścią masowej kultury, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie jack-o’-lanterny na trwałe wpisały się w tradycję Halloween. Dziś dynia pełni różne funkcje: estetyczną, komercyjną i społeczną.
Rzeźbienie jej stało się rodzinną tradycją, elementem spotkań z przyjaciółmi, a także motywem licznych festiwali i konkursów.
