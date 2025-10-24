Dlaczego akurat dynia na Halloween? Legenda ma 2 tysiące lat

Dynia jesienią staje się nieodłącznym elementem dekoracji, festynów i świąt, a jej widok kojarzy się przede wszystkim z Halloween. Choć dla jednych to po prostu sezonowa ozdoba, dla innych to przedmiot dawnych wierzeń.

Dlaczego akurat dynia na Halloween? Legenda ma 2 tysiące lat
Dynia na Halloween z tradycją rzeźbienia sięga czasów celtyckich
Mało kto jednak zastanawia się, dlaczego właśnie to warzywo zyskało tak szczególne miejsce w jesiennych zwyczajach i jak z lokalnych ludowych obrzędów stało się międzynarodowym symbolem, rozpoznawalnym dziś na całym świecie. 

Samhain. Punkt wyjścia 

Wiele zwyczajów związanych z Halloween ma swoje źródło w celtyckim święcie Samhain, obchodzonym ok. 2 tysiące lat temu na terenach dzisiejszej Irlandii i Wielkiej Brytanii.

 

Samhain wyznaczał koniec lata i początek "ciemnej" części roku. Wierzono, że w tym czasie granica między światem żywych i umarłych staje się cienka, a duchy przechodzą w ludzki wymiar. W obrzędach pojawiały się ognie, maski i działania mające odstraszyć niepożądane byty. Elementy te z czasem przekształciły się w ludowe zwyczaje rzeźbienia warzyw i stawiania ich jako ochronnych lamp. 

Stingy Jack i rzeźbione warzywa 

Legenda o "Stingy Jacku", chytrym gospodarzu, który oszukał diabła i po śmierci został zmuszony do włóczęgi ze świecącym węglem w wydrążonej warzywnej latarni, wyjaśnia zwyczaj ustawiania światła przy domach.

 

W Irlandii i Szkocji rzeźbiono pierwotnie brukiew, rzodkiew, ziemniaki czy buraki. Napełnione węglem lub świecą miały odstraszać złe duchy i samego Jacka. To z tego repertuaru folkloru wyewoluowała nazwa "jack-o'-lantern". 

Dlaczego dynia? Amerykańska adaptacja tradycji 

Gdy irlandzcy i szkoccy imigranci przybyli do Ameryki w XIX w., nie zastali tutaj brukwi o wymiarach wygodnych do rzeźbienia, ale natknęli się na obfite, łatwe w obróbce dynie. Duże rozmiary, miękki miąższ i gruba skórka uczyniły z nich idealny materiał na lampiony. Prostszy w użyciu niż twarde warzywa korzeniowe.

 

Wkrótce dynia stała się ikoną dekoracji październikowych, a zwyczaj rzeźbienia rozwinął się w formę artystyczno-rozrywkową znaną dzisiaj. 

Od obrzędu do zabawy 

W XX wieku zwyczaj ten stał się częścią masowej kultury, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie jack-o’-lanterny na trwałe wpisały się w tradycję Halloween. Dziś dynia pełni różne funkcje: estetyczną, komercyjną i społeczną.

 

Rzeźbienie jej stało się rodzinną tradycją, elementem spotkań z przyjaciółmi, a także motywem licznych festiwali i konkursów.

 

red. / polsatnews.pl
