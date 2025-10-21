To właśnie one mogą zdecydować, czy człowiek poradzi sobie w sytuacji zagrożenia, od przerwy w dostawie prądu po konieczność szybkiej ewakuacji. Co ciekawe, wiele z nich nie wymaga ogromnych nakładów finansowych i specjalistycznej wiedzy. Dodatkowo można je bez problemu przechowywać w domu czy w samochodzie.

Małe przedmioty, które mogą uratować codzienność

W sieci można znaleźć dużo informacji na temat, chociażby otwieracza do puszek, który rzekomo jest absolutnie niezbędny w przypadku sytuacji zagrożenia. Jednak współczesne puszki można łatwo otworzyć, dosłownie każda z nich posiada tzw. pull tab, czyli element, który wystarczy pociągnąć. Zamiast klasycznego otwieracza warto mieć w spiżarni lub plecaku coś bardziej uniwersalnego. Multitool, scyzoryk czy nawet karta survivalowa sprawdzą się w wielu sytuacjach, od krojenia jedzenia po drobne naprawy, dodatkowo zajmują naprawdę niewiele miejsca.

Niepozornym, ale niezastąpionym przedmiotem jest taśma naprawcza, którą można uszczelnić okno, zakleić przeciek czy nawet powstrzymać krwawienie. Równie ważne jest radio, ale nie tylko na baterie (uwaga: w trakcie poważnego kryzysu bardzo ciężko będzie znaleźć zapasowe) tylko na dynamo. W razie awarii sieci komórkowych to najprostszy sposób, aby usłyszeć komunikaty ratunkowe i dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się w okolicy.

Zapas wody, źródło światła i ochrona dokumentów

Bez wody człowiek nie przeżyje więcej niż kilka dni, dlatego butelki lub specjalne pojemniki z wodą to absolutna podstawa. Warto też mieć w domu duży zapas baterii oraz latarkę na dynamo (działającą na tej samej zasadzie co radio awaryjne). Brak światła w nocy bywa nie tylko uciążliwy, ale też niebezpieczny.

Rzecz często pomijana to dokumenty, najlepiej przechowywane w wodoodpornym etui lub szczelnym pudełku. Dzięki temu rozwiązaniu można uniknąć poważnych problemów w razie nagłej ewakuacji.

Gotówka, powerbank i plan działania

Kiedy systemy bankowe przestają działać, milion złotych na koncie nie ma najmniejsze znaczenia. Nawet niewielka ilość gotówki (szczególnie w małych nominałach, ponieważ w razie poważnego kryzysu nikt nie będzie wydawał reszty) okazuje się bezcenna. W pełni naładowany powerbank zapewni dodatkowe godziny pracy telefonu (nawet jeśli sieć komórkowa nie działa, telefon to nadal przydatne narzędzie, w którym można znaleźć, chociażby kompas lub używać map pobranych wcześniej w formie offline).

Eksperci (jak np. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa) przypominają również o przygotowaniu prostego planu awaryjnego: gdzie spotkać się z rodziną w razie kryzysu, jak się komunikować i jakie numery telefonu znać na pamięć.

red. / polsatnews.pl