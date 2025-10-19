Tymczasem istnieje kilka sprawdzonych sposobów, które pozwalają wydłużyć czas palenia nawet o kilka dni. Wystarczy odrobina przygotowania i znajomość kilku prostych zasad, by ogień płonął spokojnie i dłużej, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Odpowiedni wkład to podstawa

Najdłużej palą się wkłady olejowe lub parafinowe, które spalają się równomiernie i nie gasną przy lekkim wietrze. Warto zwrócić uwagę na knot, ponieważ zbyt długi sprawi, że wosk będzie się spalał zbyt szybko, a zbyt krótki utrudni zapłon. Idealna długość to około jeden centymetr.

Wkład powinien być umieszczony w suchym, czystym zniczu, bez resztek starego wosku, które mogą zaburzać proces spalania. Można także wybierać znicze z dobrze dopasowanym kapturkiem (najlepiej sprawdzić to ręcznie, ponieważ nawet drogie znicze mogą być źle wykonane). Porządna konstrukcja ogranicza dostęp powietrza i chroni płomień przed podmuchami wiatru.

1 listopada. Domowe sposoby, które naprawdę działają

Istnieją też domowe triki, dzięki którym nawet tanie znicze mogą palić się znacznie dłużej. Jak podaje serwis Top.pl, jednym z nich jest umieszczenie wkładu w zamrażarce na kilka godzin przed zapaleniem - schłodzony wosk topi się wolniej, a to sprawia, że płomień utrzymuje się dłużej.

Inną skuteczną metodą jest posypanie knota odrobiną soli, ponieważ spowalnia proces spalania i jednocześnie pomaga utrzymać stabilność płomienia.

Ustawienie ma znaczenie

O trwałości płomienia decyduje również to, gdzie postawi się znicz. Wystawiony na przeciąg, szybko zgaśnie, dlatego najlepiej ustawić go w spokojnym miejscu.

Lampiony z grubego szkła i z wąskim otworem lepiej chronią niż tanie plastikowe osłonki. Jeśli chcemy, aby ogień przetrwał noc, warto unikać ustawiania zniczy tuż przy krawędzi nagrobka lub w miejscach, gdzie często przechodzą inni odwiedzający.

Warto też pamiętać, że po dłuższym czasie palenia warto delikatnie oczyścić wnętrze znicza z sadzy, dzięki temu płomień będzie bardziej stabilny. Drobne poprawki i odrobina troski sprawią, że symboliczny ogień na grobie bliskich przetrwa znacznie dłużej, przypominając o nich nawet w chłodne listopadowe noce.

red. / polsatnews.pl