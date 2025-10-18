Wybrano najpiękniejsze uzdrowisko w kraju. Polacy nie mają wątpliwości 

W Polsce funkcjonuje obecnie 47 uzdrowisk, które w ubiegłym roku przyjęły ponad 884 tysiące kuracjuszy. Największym zainteresowaniem cieszyły się obiekty w województwach: zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim. Tytuł najlepszego kurortu w kraju zdobyła jednak perła regionu świętokrzyskiego.

Busko-Zdrój. Najlepsze uzdrowisko w Polsce

Ranking Polskich Uzdrowisk 2025 został przygotowany przez Magazyn Travelist. Pomogły w tym opinie internautów, którzy wskazali swoich faworytów. Za najlepsze takie miejsce uznano Busko-Zdrój. Miasto zdobyło 21,52 proc. głosów. Wśród konkurentów wyróżnia się dwoma rekordami.

"Podobno słońce świeci tu przez 1600 godzin w roku" - wskazuje podróżniczy portal i dodaje, że najwyższa w skali kraju jest też średnia temperatura. Busko-Zdrój słynie z wód siarczkowych i leczy nimi od XIX wieku. Zwiedzać tam można m.in. uroczy park zdrojowy i miejscowe Łazienki.

Drugie miejsce zajęła Muszyna (woj. małopolskie), na którą wskazało 17,32 proc. głosujących. Warto wybrać się tam do Parku Zdrojowego Zapopradzie, Ogrodów Sensorycznych lub Ogrodów Biblijnych - proponuje Travelist. Ale Muszyna to też słynne na cały kraj wody mineralne, nasycone dwutlenkiem węgla (szczawy). Zawarte w nich magnez, wapń i żelazo odpowiadają za prozdrowotne właściwości, cenne w leczeniu chorób układu oddechowego czy kostnego.

Zaskoczenie? Sopot i Ciechocinek poza dziesiątką

Na trzecim miejscu znalazła się znana Krynica-Zdrój (14 proc.), również z województwa małopolskiego. To jeden z najważniejszych ośrodków uzdrowiskowych w Polsce, znany m.in. z wód "Jan" i "Józef, zabytkowych willi, pijalni, bogatej oferty kulturalnej oraz górskiego otoczenia.

Pierwszą piątkę zestawienia uzupełniają Kołobrzeg (11,55 proc. głosów), łączący morski klimat z kuracjami solankowymi i borowinowymi oraz możliwością spacerów po molo i zwiedzania latarni morskiej, a także Świnoujście (10,28 proc.), doceniane za jodowy mikroklimat i szerokie plaże.

Pozostałe miejsca w TOP10 zajęły:

Nałęczów - 9,75 proc. Polanica-Zdrój - 9,63 proc. Szczawnica - 8,06 proc. Szczawno-Zdrój - 7,17 proc. Kudowa-Zdrój - 6,70 proc.

Poza dziesiątką znalazły się takie uznane uzdrowiska, jak Sopot, Ciechocinek czy Lądek-Zdrój.

