Wkrótce zmiana czasu na zimowy. Wpłynie na czas pracy i wynagrodzenie

Zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w ostatni weekend października. W nocy z 25 na 26 października, dokładnie o godzinie trzeciej, wskazówki zegara trzeba będzie cofnąć na godzinę drugą. Niezależnie od trwających dyskusji na temat zasadności tego rozwiązania, zmiana czasu jest nadal stosowana i wpływa na pensje osób pracujących z soboty na niedzielę.

Zmiana czasu na zimowy: dodatkowa godzina pracy lub wyższa wypłata

Takich osób nie brakuje. Wystarczy wspomnieć służby, opiekę zdrowotną, branżę transportową, usługową czy hotelarską. Ochroniarze, recepcjoniści czy pracownicy stacji benzynowych przepracują tej nocy dziewięć godzin zamiast ośmiu, które standardowo przewiduje Kodeks pracy. Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy "wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną", co oznacza, że każda przepracowana godzina powinna zostać opłacona.

Dziewięciogodzinna zmiana tej nocy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za taki dyżur przysługuje normalna stawka oraz rekompensata, w postaci dopłaty do wynagrodzenia lub udzielenia czasu wolnego. O formie rekompensaty decyduje pracodawca. W przypadku pracy w porze nocnej przysługuje również dodatek w wysokości 100 proc. Przykładowo, jeśli ktoś zarabia 40 zł brutto za godzinę, otrzyma 80 zł za godzinę nadliczbową.

Jeżeli pracownik wybierze odbiór czasu wolnego, udziela się go w tym samym wymiarze, co liczba nadpracowanych godzin. Z kolei, jeśli czas wolny przyznaje pracodawca bez wniosku pracownika, wymiar ten jest o połowę wyższy niż liczba godzin. Oznacza to, że rekompensatą za nocną zmianę może być, w zależności od sytuacji, odbiór jednej godziny lub półtorej.

A co z czasem letnim? Pensja zostaje bez zmian

Z kolei w nocy z 28 marca na 29 marca 2026 roku nastąpi przejście na czas letni. Wówczas o godzinie drugiej wskazówki zostaną przesunięte na trzecią. Jak wygląda sytuacja pracowników podczas siedmiogodzinnej zmiany nocnej? Jak podaje olsztyńska Państwowa Inspekcja Pracy, przy stałym wynagrodzeniu pobierze się zgodną z umową pensję.

"W przypadku stawki godzinowej pracownik również otrzyma za nieprzepracowaną godzinę przysługującą mu stawkę godzinową" - wytłumaczono.

