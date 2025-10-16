Jednym z najczęstszych powodów błędów jest skomplikowany, niejednolity skład wielu produktów. Opakowania, które przypominają papier lub plastik, w rzeczywistości często łączą różne materiały. Właśnie dlatego segregacja staje się wyzwaniem. Dobrze przeprowadzona pozwala jednak ograniczyć ilość odpadów zmieszanych i daje szansę na ponowne wykorzystanie większej liczby surowców.

Opakowanie po maśle - papier czy jednak nie?

Sreberko, w które zawijane jest masło, potrafi zmylić nawet tych, którzy regularnie dbają o poprawną segregację. Choć wyglądem przypomina papier, w rzeczywistości jest to materiał złożony z kilku warstw, zazwyczaj papieru i aluminium. Połączenie tych dwóch surowców sprawia, że opakowanie nie nadaje się ani do pojemnika na papier, ani na metal.

Sreberko po maśle powinno trafić do kosza na odpady zmieszane, gdzie trafią też inne, trudne do rozdzielenia odpady. Obecnie niektórzy producenci wprowadzają opakowania wykonane w całości z papieru, takie można już wyrzucić do niebieskiego pojemnika na papier, ale na rynku pojawiają się one rzadko i wciąż są wyjątkiem, a nie regułą.

Fusy po kawie i herbacie. Tu jest ich właściwe miejsce w koszu

Wiele osób wrzuca fusy po kawie czy herbacie (sypanej) do śmieci zmieszanych, chociaż ich miejsce znajduje się gdzie indziej. To typowy bioodpad, który najlepiej umieszczać w brązowym pojemniku. Zawartość fusów jest w pełni naturalna i może bez problemu trafić do kompostu, gdzie wzbogaci glebę w cenne składniki.

Dodatkowo, fusy można z powodzeniem wykorzystać w domu. Sprawdzą się, jako nawóz do roślin doniczkowych, uzupełnią kompostownik, a nawet posłużą jako składnik naturalnych kosmetyków.

A co z herbatą w torebkach? Choć torebki przypominają papier, większość z nich zawiera domieszki tworzyw sztucznych lub ma metalowe zszywki. Takie połączenie materiałów uniemożliwia rozkład w warunkach domowego kompostowania. Torebki powinny więc trafiać do pojemnika na odpady zmieszane, czyli do czarnego kosza. Wyjątek mogą stanowić wyłącznie produkty wykonane w całości z naturalnych surowców i pozbawione dodatków. Oczywiście pod warunkiem, że przed wyrzuceniem usuniemy sznureczki i zszywki.

Kapsułki po kawie. Podwójny kłopot w kuchni

Osobnym problemem są kapsułki po kawie z ekspresu. Z zewnątrz wyglądają jak plastik albo aluminium, ale wewnątrz zawsze pozostają resztki fusów. Jeśli opakowanie zostanie dokładnie opróżnione, można je wyrzucić do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne i metale. W przeciwnym razie kapsułka powinna trafić do śmieci zmieszanych. Zabrudzone kapsułki nie nadają się do recyklingu i zalegają na wysypiskach latami.

