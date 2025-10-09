Przeciętnie człowiek spędza jedną trzecią życia śpiąc. Choć sny wydają się ulotne, coraz więcej badań wskazuje, że zarówno ich treść, jak i częstotliwość mają znaczenie dla zdrowia mózgu. U osób w średnim oraz starszym wieku powtarzające się złe sny mogą zwiastować wyższe ryzyko rozwoju demencji. Zwłaszcza jeśli są to koszmary.

Jak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie eClinicalMedicine, sen to nie tylko czas odpoczynku, ale również ważny wskaźnik kondycji układu nerwowego. Co dzieje się, gdy nocne obrazy stają się szczególnie niepokojące?

Częste koszmary a ryzyko chorób otępiennych

Analizę danych z trzech dużych amerykańskich badań, obejmujących ponad trzy tysiące osób (600 w wieku od 35 do 64 lat oraz 2600 powyżej 79 lat), przeprowadził Abidemi Otaiku, stypendysta ds. badań klinicznych z Imperial College London.

Uczestnicy nie mieli objawów demencji na początku obserwacji, a ich stan śledzono przez kilka lat. Okazało się, że osoby w średnim wieku, które doświadczały koszmarów co najmniej raz w tygodniu, były aż czterokrotnie bardziej narażone na pogorszenie pamięci i myślenia w kolejnej dekadzie życia. W grupie seniorów ryzyko demencji było ponad dwukrotnie wyższe w porównaniu z osobami, które rzadko miały złe sny.

Związek między koszmarami a demencją okazał się znacznie silniejszy u mężczyzn. Starsi panowie z regularnymi koszmarami mieli nawet pięciokrotnie większe ryzyko demencji niż ci, którzy nie zgłaszali podobnych problemów. U kobiet wzrost ryzyka był znacznie mniejszy, wyniósł ok. 40 proc. Zdaniem naukowców może to wynikać z różnic hormonalnych i sposobu, w jaki mózg reaguje na stres i emocje podczas snu.

Koszmary: Objaw czy przyczyna demencji?

Naukowcy wskazują dwie możliwe opcje. Powracające złe sny mogą być pierwszym objawem zachodzących w mózgu zmian neurodegeneracyjnych, które poprzedzają rozwój demencji nawet o wiele lat.

Istnieje jednak hipoteza, że to same koszmary (jako forma zaburzonego snu i nadmiernej aktywności emocjonalnej), mogą przyczyniać się do uszkodzenia neuronów. Choć nie ma jeszcze pewności, która teoria jest słuszna, jedno jest na ten moment jasne: sny stanowią wyraźny sygnał ostrzegawczy.

Dobra wiadomość jest taka, że nawracające koszmary można skutecznie leczyć. Stosuje się m.in. terapię wyobrażeniową (Imagery Rehearsal Therapy-IRT), która polega na zmianie treści snów i redukcji ich intensywności. Badania sugerują, że u osób po takiej terapii może spowolnić się okładanie białek beta-amyloidu (jednego z głównych czynników choroby Alzheimera). Zdarzały się także przypadki poprawy pamięci i koncentracji po ustąpieniu koszmarów.

Co robić, gdy sny stają się niepokojące?

Jeśli senior często budzi się z powodu złych snów, warto zgłosić to lekarzowi. Może to być wczesny objaw problemów neurologicznych, ale też sygnał przemęczenia, depresji lub zaburzeń snu.

Pomocne bywa unikanie alkoholu, regularne godziny zasypiania, ćwiczenia relaksacyjne i dbałość o odpowiednią higienę snu. Zmiana drobnych nawyków może mieć zaskakująco duży wpływ na zdrowie mózgu.

red. / polsatnews.pl