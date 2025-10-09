Najpiękniejsze imiona dla dzieci. Naukowcy uznali je za wyjątkowe

Rodzice wybierając imię dla dziecka, często kierują się tradycją, modą lub własnymi upodobaniami. Czasem decyzję inspiruje też symbolika imienia. Okazuje się jednak, że nauka również ma tu coś do powiedzenia. Na podstawie badań wytypowano najpiękniejsze męskie i żeńskie imiona, które cieszą się popularnością także w Polsce.

Imionom przypisuje się niemal cudowne właściwości, opierając się na numerologii albo ich znaczeniu i pochodzeniu. Wygląda na to, że sporą rolę odgrywa jeszcze ich brzmienie i skojarzenia.

Te imiona brzmią najpiękniej. Wśród nich są nazwy... roślin

O takich ustaleniach poinformowała brytyjska marka My 1st Years, która we współpracy z lingwistą prof. Bodo Winterem sporządziła listy 50 najpiękniejszych imion w Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii. Aby tego dokonać, pochylono się nad fonetycznym brzmieniem, oceniając "przyjemność" generowaną przez dźwięk wypowiadanego imienia.

Przyznane w ten sposób punkty wyłoniły liderów. Zarówno w USA, jak i w Zjednoczonym Królestwie, wśród kobiet królowała Sophia, a więc Zofia. W przypadku mężczyzn Amerykanom najbardziej spodobał się Matthew - Mateusz, a Brytyjczykom Zayn (bez polskiego odpowiednika, oznaczający "piękno" w języku arabskim).

Odnotowano pewne tendencje. W żeńskiej kategorii czołowe miejsca zajmowały m.in. imiona na literę "E". Wysoko uplasowały się m.in.:

Ellie

Emily

Evelyn

Eva

W czołówce nie zabrakło też "roślinnych" imion, np. Lily (Lilia) i Violet (Fiołek).

Z jakiego powodu jedno imię brzmi gorzej, a drugie lepiej?

Prof. Winter wskazuje na kilka czynników. Jednym z nich jest po prostu fakt, że są to wypowiadane słowa, które ludzkie ucho odbiera lepiej lub gorzej.

Naukowiec wskazuje też na dość ciekawe zjawisko, którego przykładem jest częstsze nazywanie dziewczynek Katie po ataku huraganu Katrina.

Nie chodzi tu o bezpośrednie odniesienie rodziców do niszczycielskiego żywiołu, ale o fakt, że siłą rzeczy nazwa żywiołu powtarzana wielokrotnie w mediach stała się częściej słyszalna. W ten sposób jej dźwięk stawał się coraz bardziej znajomy, a więc przyjemny dla odbiorcy. I choć nie skutkowało to wzrostem notowań pełnego imienia huraganu, to podobnie brzmiącego już tak.

Zofia króluje też w Polsce. Gorsza passa Mateusza

A jak sytuacja wygląda nad Wisłą? Z pewnością wspomniana już Zofia budzi dobre skojarzenia. Być może wpływ ma na to dosłowne znaczenie ("mądrość" po grecku). W ostatnich latach jest albo najczęściej, albo drugim najczęściej nadawanym imieniem w kraju. W 2024 r. nazwano tak 4470 dziewczynek, a w 2023 - 4968.

Lubiane są także wysoko sklasyfikowane przez My 1st Years: Emilia i Oliwia (odpowiednio 2563 i 3420 urodzonych Polek w ubiegłym roku).

Spada z kolei popularność bardzo cenionego w USA Matthew, czyli Mateusza (hebr. "dar Boga"). W pierwszej dekadzie XXI w. był to jeden z liderów wśród imion. Obecnie, jak wskazują dane gov.pl, niemal każdy kolejny rok to spadek. W 2024 r. przybyło jedynie 732 Mateuszów. Cieszącego się największym zainteresowaniem rodziców Nikodema w rankingu "piękności" nie ma, w czołówce znalazł się jednak Leon czy coraz częściej spotykany Teodor.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl