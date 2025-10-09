Lepiej nie jeść tej części kurczaka. Może zawierać pasożyty i bakterie

Mięso z kurczaka od lat gości na polskich stołach, dostarczając sporą ilość białka. Nie wszystkie jego części są jednak równie bezpieczne do spożycia. Niektóre są bardziej narażone na obecność bakterii i pasożytów, zwłaszcza przy nieodpowiedniej obróbce.

Nie chodzi tutaj o strach, lecz o praktyczną wiedzę, które fragmenty warto traktować ostrożniej i jak dzięki prostym zasadom, które łatwo zastosować w kuchni, zredukować ryzyko zakażenia. Wiedza ta ma szczególne znaczenie dla dzieci, osób starszych i kobiet w ciąży.

Drób na talerzu. Jakie ryzyko niesie?

Surowy drób może być nosicielem wielu bakterii, przede wszystkim Campylobacter i Salmonella, a czasem także Clostridium. Zanieczyszczenie występuje na skórze, w sokach oraz w jelitach, dlatego spożywanie surowego lub niedogotowanego mięsa jest jedną z głównych przyczyn zatruć pokarmowych.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) regularnie raportuje przypadki związane z drobiem, stąd zalecenia dotyczące ostrożnego obchodzenia się z kurczakiem.

ZOBACZ: Jak długo można trzymać mięso w zamrażarce? Wielu popełnia ten błąd

Oprócz bakterii w drobiu mogą występować pasożyty, np. Toxoplasma gondii, zwłaszcza u kur z wolnego wybiegu. Choć ryzyko jej wystąpienia jest niższe niż w przypadku chociażby wieprzowiny, zaleca się dokładnie gotowanie mięsa drobiowego.

Analizy opublikowane przez naukowców w czasopiśmie Pathogens (2017) wskazują, że wieloczynnikowy łańcuch produkcji wpływa na zwiększenie ryzyka, a organiczne lub wolnowybiegowe systemy w hodowli zwierząt mogą zwiększać narażenie na niektóre patogeny.

Najbardziej ryzykowne części kurczaka

Wątroba oraz inne podroby bywają szczególnie ryzykowne. Badania epidemiologiczne wykazują, że potrawy z niedogotowanej wątróbki mogą wywoływać ogniska kampylobakteriozy.

ZOBACZ: Ulubione mięso Polaków trafiło na listę najbardziej rakotwórczych produktów świata

Jelita są naturalnym rezerwuarem bakterii, a skóra i szyja, mające dużą powierzchnię i kontakt z sokami, często wykazują największe obciążenie patogenami.

Jak bezpiecznie przygotować drób?

Aby zredukować ryzyko zatrucia bakteriami lub pasożytami, warto przestrzegać kilku prostych zasad. Do najważniejszych należy zaliczyć:

mięso drobiowe powinno być dokładnie ugotowane, upieczone lub usmażone. Temperatura wewnętrzna powinna osiągnąć co najmniej 75 st. Celsjusza

75 st. Celsjusza spożywanie surowej wątróbki i innych podrobów nie jest zalecane

nie należy myć surowego mięsa przed przygotowaniem - woda może rozprzestrzeniać bakterie na inne produkty i powierzchnie kuchenne

do krojenia mięsa i warzyw powinno się używać oddzielnych desek oraz sztućców

ręce oraz powierzchnie robocze należy myć po każdym kontakcie z drobiem

mięso powinno być przechowywane w lodówce w temperaturze poniżej 4 st. Celsjusza

rozmrażanie drobiu powinno odbywać się w lodówce, a nie w temperaturze pokojowej (zapobiega to namnażaniu bakterii)

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl