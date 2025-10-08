Utrata węchu to objaw, który pacjenci często lekceważą. Najczęściej przypisują go przeziębieniu, powikłaniom COVID-19 albo alergii. Tymczasem może on zwiastować powoli rozwijającą się chorobę Parkinsona. Zaburzenia powonienia występują u większości osób z tą chorobą. To czyni je ważną wskazówką diagnostyczną.

Jak wynika z doniesień sciencealert.com, nawet do 90 proc. osób z chorobą Parkinsona doświadcza wczesnego zaburzenia zmysłu powonienia. Drżenie i spowolnienie ruchów to symptomy późne. Pojawiają się, gdy nie ma już raczej wątpliwości co do ich podłoża. Co ważne, gdy pojawiają się pierwsze objawy, blisko 50 proc. neuronów dopaminergicznych (odpowiedzialnych za uwalnianie dopaminy) jest już nieodwracalnie utraconych.

Dlaczego choroba Parkinsona zaczyna się od węchu?

Neuropatologia choroby Parkinsona sugeruje, że proces uszkodzeń zaczyna się w określonych miejscach mózgu: opuszce węchowej i jądrze grzbietowym nerwu błędnego, a następnie rozprzestrzenia się do struktur kluczowych dla kontroli ruchu, takich jak istota czarna. Jest to efekt powstawania kompleksów białka alfa-synukleiny, które upośledzają funkcjonowanie neuronów oraz zaburzają prawidłowe funkcjonowanie centralnego układu nerwowego.

Jak informuje portal Termedia, alfa-synukleina zachowuje się jak prion (białkowe cząsteczki zakaźne). Mają zdolność do rozprzestrzeniania się przez szlaki neuronalne i ich destrukcji.

Inne wczesne objawy Parkinsona

Utrata węchu zwykle nie jest jedynym objawem. Najczęściej towarzyszą jej także inne symptomy:

Zaburzenia zachowania w czasie snu - np. krzyki, uderzanie pięściami lub kopanie, które utrudniają odpoczynek innym osobom

- np. krzyki, uderzanie pięściami lub kopanie, które utrudniają odpoczynek innym osobom Przewlekłe zaparcia - są efektem zaatakowania jelitowego układu nerwowego, którego rolą jest regulowanie pracy jelit

- są efektem zaatakowania jelitowego układu nerwowego, którego rolą jest regulowanie pracy jelit Mikrografia - zmiany w piśmie, polegające na stopniowym ściskaniu liter

- zmiany w piśmie, polegające na stopniowym ściskaniu liter Zmniejszenie wymachu ramion przy chodzie, cichszy głos, ograniczona mimika twarzy

Objawy psychiczne - depresja, lęk, utrata motywacji, które mogą być mylone z odrębnymi zaburzeniami nastroju

- depresja, lęk, utrata motywacji, które mogą być mylone z odrębnymi zaburzeniami nastroju Utrata węchu - powinna skłonić do dokładniejszych badań. Jeśli nie jest związana z przeziębieniem czy alergią albo utrzymuje się długo, warto zgłosić się do lekarza. Szczególnie jeśli pojawiają się też inne, wczesne objawy Parkinsona.

Jeśli u pacjenta występuje kilka symptomów mogących sugerować chorobę neurodegeneracyjną, warto skierować go do neurologa, rozważyć testy węchowe i dalszą obserwację.

Trzeba jednak pamiętać, że sama utrata węchu nie przesądza o rozpoznaniu Parkinsona, ale w połączeniu z innymi objawami zwiększa szanse na wczesne wykrycie choroby i wyodrębnienie osób z grupy ryzyka.

