Najwyższe wygrane w Lotto. Te liczby rozbiły bank

Mijają kolejne dekady, a dla wielu Polaków wciąż jednym z wielkich marzeń jest "ustrzelenie" szóstki w lotka. Nic dziwnego, bo ta słynna gra liczbowa potrafi w ekspresowym tempie uczynić z człowieka multimilionera. Zestawienie największych wygranych działa na wyobraźnię. Do kogo szczęście uśmiechnęło się najszerzej?

Totalizator Sportowy działa w Polsce już prawie 70 lat, a od 1957 roku Polacy mogą skreślać swoje szczęśliwe liczby w klasycznym totolotku. Z każdym rokiem przybywa zarówno gier, jak i zwycięzców, którzy dołączają do grona milionerów.

Bogatsi o ponad 30 milionów. Rekordziści totolotka

Największym farciarzem okazał się gracz, który wysłał kupon w małopolskim Skrzyszowie w marcu 2017 r. Dzięki wskazaniu (na chybił trafił) liczb: 9, 10, 25, 35, 44 i 45 wygrał dokładnie 36 726 210,20 złotych.

Druga najwyższa wygrana padła w Ziębicach na Dolnym Śląsku. W sierpniu 2015 roku ktoś wygrał 35 234 116,20 zł dzięki zestawowi: 1, 14, 23, 31, 33, 35.

Trzecie miejsce zajmuje szczęśliwiec z Gdyni, który 13 lat temu wzbogacił się o 33 787 496,10 zł (skreślone liczby: 9, 12, 17, 23, 28, 49).

W gronie multimilionerów jest także osoba, która w 2022 roku w Sławnie (woj. zachodniopomorskie) zgarnęła 33 357 545,90 zł, typując liczby 4, 20, 25, 26, 40, 49.

Piąty najwyższy wynik to świeża historia: we wrześniu 2025 roku w internecie padła wygrana 31 725 221,20 zł (szczęśliwe liczby: 1, 19, 23, 31, 34, 44).



Czołową dziesiątkę uzupełniają jeszcze następujące trafienia:

30 927 429,60 zł (Bolesławiec, wrzesień 2012)

30 588 372,20 zł (Żabno, maj 2016)

30 216 854,10 zł (Suwałki, luty 2015)

29 465 370,60 zł (Bolimów, wrzesień 2012)

29 007 416,40 zł (Łomża, styczeń 2020)

Wygrana w Lotto. Te liczby się powtarzają

Czterokrotnie w rozbijających bank zestawach występują liczby 23 i 28, a trzykrotnie: 1, 4, 9, 14, 25, 49.



Zdarzało się, że nagrody w Lotto byłyby jeszcze wyższe, ale wygraną dzieliło między sobą kilku graczy. Rekord padł 7 maja 2016 roku, kiedy trzech szczęśliwców podzieliło między siebie 57 804 715,20 zł. Podobnie 27 września 2011 roku dwie osoby uzyskały łącznie 56 166 593,20 zł. Wyjątkowa była też kumulacja z 6 listopada 2012 roku. Trzy osoby zdobyły wtedy po części z puli 51 337 513,80 zł, a cztery lata wcześniej pięciu graczy cieszyło się z udziału w kwocie ponad 40 milionów. Z kolei 29 września 2009 aż osiem osób wskazało zwycięskie liczby, dzięki czemu każdy otrzymał przeszło 4,6 mln zł.

Nie brakuje także historii z kategorii "niemożliwe staje się możliwe". W 1994 roku aż 80 osób podzieliło się główną wygraną. Z kolei gracz z Olsztyna na przełomie sierpnia i września 1995 roku dwa razy w ciągu 11 dni trafił "szóstkę". A w poznańskim punkcie przy pl. Waryńskiego jednego dnia dwukrotnie skreślono zestaw 1, 3, 9, 15, 17, 38 - do dziś nie wiadomo, czy był to przypadek, czy dzieło jednego właściciela.

