Brazylijczyk pokazał nagranie z toalety w Polsce. Nie krył podziwu

Podróżnik z Brazylii prowadzący na Instagramie profil opublikował nagranie z toalety w jednej z poznańskich restauracji, Turysta nie krył podziwu nad tym, co zobaczył. W pomieszczeniu znalazł szafkę z bezpłatnymi produktami higienicznymi dla gości. Filmik spotkał się z szerokim odzewem internautów.

Brazylijczyk Caio tłumaczy, że podróżuje po świecie, bo pozwala mu na to jego biznes, prowadzony online. Na nagraniu z września 2025 roku, które opublikował na profilu na Instagramie, widać estetyczną półkę z zestawem artykułów, które mogą przydać się w nagłych sytuacjach. Wśród nich były m.in.:

tampony i podpaski

patyczki do uszu

dezodorant

rolka do czyszczenia odzieży

Dla podróżnika z Ameryki Południowej takie rozwiązanie okazało się pozytywnym zaskoczeniem. Podkreślił, że w wielu krajach toaletowe wyposażenie ogranicza się do papieru i mydła, a podobne dodatki należą do rzadkości.

Jak polskie toalety restauracyjne wypadają na tle świata?

W polskich kawiarniach i restauracjach takie udogodnienia pojawiają się coraz częściej, choć wciąż nie są standardem. Duże miasta, np. Warszawa, Poznań czy Wrocław wyznaczają w tym zakresie trendy, dbając o komfort klientów. Natomiast w mniejszych miejscowościach podobne rozwiązania nadal są rzadkością.

ZOBACZ: Kawa na pusty żołądek szkodzi? To zależy od tej jednej rzeczy

Przykłady z zagranicy pokazują, że Polska nie jest w tym odosobniona. W Japonii kultura toaletowa należy do najbardziej rozwiniętych na świecie - pomieszczenia sanitarne często wyposażone są w nowoczesne technologie i dodatkowe środki higieniczne. Z kolei w Wietnamie coraz popularniejszy staje się program "Free Restroom", w ramach którego kawiarnie i restauracje w Hanoi oznaczają drzwi informacją, że toaleta jest darmowa i dostępna również dla przechodniów.

Co Polacy sądzą o komforcie łazienek w restauracjach?

Pod nagraniem Brazylijczyka pojawiło się wiele komentarzy od polskich internautów. Przyznają, że zauważają i cieszą się z rosnącego standardu w lokalach gastronomicznych, ale jednocześnie zaznaczają, że Polska nie jest tak bezpiecznym krajem, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Internauci wskazywali na problem kradzieży czy aktów wandalizmu. Ich zdaniem darmowe środki higieniczne są pozytywną inicjatywą, ale zawsze istnieje ryzyko, że ktoś wyniesie całą zawartość szafki.

Policyjne dane potwierdzają, że Polska boryka się z problemem przestępstw przeciwko mieniu. W 2023 roku odnotowano około 108,7 tys. kradzieży, a liczba wszystkich przestępstw przeciwko mieniu (w tym kradzieży, uszkodzeń czy rozbojów) wyniosła ponad 409 tys.

ZOBACZ: Jesteś na L4? ZUS sprawdzi twoje social media

Tylko w pierwszym kwartale 2025 roku policja odnotowała 9,3 tys. kradzieży sklepowych, co oznacza wzrost o 1,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Choć w dłuższej perspektywie część wskaźników spada, liczby te pokazują, że problem nadal pozostaje aktualny.

Internauci w komentarzach pod nagraniem @caiothenomad, zaznaczali, że po obejrzeniu filmiku, turyści mogą wysnuć błędne przypuszczenie, że Polska jest tak bezpiecznym krajem, jak Norwegia dwie dekady temu. To może z kolei rodzić poczucie, że mogą pozostawić swoje rzeczy bezpiecznie w przypadkowych miejscach.

red / polsatnews.pl