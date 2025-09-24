Kiedy dni stają się krótsze, a wieczory coraz chłodniejsze, wiele osób zaczyna się martwić nadchodzącą zimą i wzrostem kosztów ogrzewania. Niezależnie od tego, czy korzysta się z centralnego ogrzewania, gazu czy prądu, rachunki w sezonie grzewczym niemal zawsze idą w górę.

Nic dziwnego, że coraz częściej poszukuje się sposobów, aby zatrzymać cenne ciepło w mieszkaniu i płacić mniej. Okazuje się, że nie trzeba od razu inwestować w drogie remonty czy wymianę instalacji. Wystarczy kilka prostych rozwiązań, które można zastosować niemal w każdym mieszkaniu lub domu.

Dlaczego ciepło ucieka?

Jednym z głównych problemów w polskich domach są nieszczelności i niewłaściwie zabezpieczone ściany zewnętrzne. Cenne ciepło, za które płacimy, ucieka przez okna, drzwi czy zbyt cienkie ściany, a zimne powietrze dostaje się do środka. Skutek? Kaloryfery muszą pracować ciężej, a rachunki rosną.

ZOBACZ: Dopłata do rachunków za ciepło. Są szczegóły nowego świadczenia

Eksperci z Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej podkreślają, że nawet niewielki procent utraconej energii w skali sezonu może oznaczać kilkaset złotych dodatkowych wydatków. Dlatego warto szukać prostych, domowych sposobów na poprawę izolacji.

Jak odbić ciepło od ściany?

Jednym z najłatwiejszych i najtańszych trików jest umieszczenie folii aluminiowej lub termoizolacyjnej na ścianie za kaloryferem. W ten sposób ciepło nie przenika w głąb murów, lecz odbija się z powrotem do pomieszczenia. Taki zabieg może zwiększyć efektywność ogrzewania nawet o kilkanaście procent, a kosztuje niewiele.

Folia dostępna jest w każdym markecie budowlanym, a w razie potrzeby można sięgnąć nawet po zwykłą folię kuchenną. Montaż zajmuje tylko kilka minut, a efekty są odczuwalne niemal od razu.

Więcej sposobów na oszczędności

Folia za kaloryferem to skuteczne rozwiązanie, ale warto połączyć je z innymi działaniami. Uszczelnienie okien i drzwi, zasłanianie zasłon po zmroku oraz krótkie, ale intensywne wietrzenie mieszkania to proste nawyki, które wspólnie mogą znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie.

ZOBACZ: Niższe ceny prądu. Minister energii Miłosz Motyka złożył obietnicę

Należy pamiętać też o regularnym odpowietrzaniu kaloryferów. Nagromadzone powietrze obniża ich wydajność, co wpływa na wyższe zużycie energii.

Zasłony i rolety jako dodatkowo warstwa ciepła

Grube zasłony oraz szczelnie opuszczone rolety mogą działać jak dodatkowa warstwa izolacji. Zasłonięte okna po zmroku ograniczają napływ zimnego powietrza. Warto wybierać materiały o gęstym splocie albo postawić na rolety termiczne.

To prosty sposób, aby poprawić komfort cieplny w mieszkaniu i jednocześnie obniżyć rachunki w sezonie grzewczym.

red. / polsatnews.pl