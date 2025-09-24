Nigdy nie susz tych grzybów. Mogą wydzielać toksyny i tracą smak

Suszenie grzybów to jedna z najskuteczniejszych metod ich konserwacji. Pozwala na długotrwałe przechowywanie, podbija aromat i sprawia, że grzyby są łatwo dostępne do wykorzystania w kuchni przez cały rok. Jednak nie wszystkie gatunki można przetwarzać w ten sposób. Niektóre mogą stracić walory smakowe. Inne staną się gorzkie. A jeszcze inne zaczną stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Właściwością grzybów, decydującą o przydatności do suszenia jest zawartość wody i białka w miąższu. Gatunki o dużej wilgotności schną dłużej, a mimo to trudno wydobyć z nich całą wilgoć. To zwiększa ryzyko rozwoju pleśni i bakterii podczas przechowywania.

Dlaczego niektóre grzyby nie nadają się do suszenia?

Podczas suszenia zachodzi denaturacja białek, przez którą zmieniają się właściwości strukturalne i sensoryczne grzybów. Na skutek ubytku wody zmienia się tekstura, co prowadzi do twardości i łykowatości miąższu.

Ponadto enzymatyczny rozkład białek (proteoliza) inicjowany przez enzymy proteolityczne może prowadzić do powstawania peptydów i aminokwasów, które w warunkach suszenia mogą dalej ulegać niekorzystnym reakcjom.

Badacze: SoonSil Chun, Edgar Chambers, Injun Han zaobserwowali, że podczas suszenia grzybów zachodzą reakcje Maillarda (reakcje pomiędzy aminokwasami a cukrami redukującymi), które mogą prowadzić do wytworzenia związków gorzkich i szkodliwych dla zdrowia, a także zmiany koloru i zapachu surowca. Długi czas suszenia oraz wysoka temperatura sprzyjają tym procesom, a to powoduje pogorszenie walorów smakowych i teksturalnych.

Obserwacje zostały opisane w artykule "Development of a Sensory Flavor Lexicon for Mushrooms and Subsequent Characterization of Fresh and Dried Mushrooms" opublikowanym na łamach "Food" (2020).

Grzyby, których nie należy suszyć

Do gatunków szczególnie problematycznych należą:

Rydze - po wysuszeniu stają się gorzkie, a ich miąższ twardnieje. Proces suszenia sprzyja także powstawaniu związków niepożądanych , dlatego ten gatunek lepiej marynować lub smażyć

Kurki - choć cenione są za aromat, po wysuszeniu tracą większość walorów smakowych i stają się łykowate . Zdecydowanie lepiej je zamrozić

Maślaki - zawierają dużo śluzu i wody, co utrudnia suszenie i zwiększa ryzyko pleśnienia podczas przechowywania. Najlepiej nadają się do marynowania lub duszenia

Opieńki - podobnie jak maślaki, zawierają sporo wody i źle znoszą suszenie. Znacznie lepszą metodą ich utrwalenia jest gotowanie i mrożenie

Grzyby idealne do suszenia

Zupełnie inaczej zachowują się grzyby o zwartej strukturze i mniejszej zawartości wody. Najlepsze do suszenia są z tego względu:

Borowiki - po wysuszeniu zyskują intensywny aromat i są doskonałą bazą do zup czy sosów

Podgrzybki - łatwo się suszą i zachowują smak, choć nieco ciemnieją

Koźlarze - także nadają się do suszenia, choć ich miąższ przybiera ciemniejszą barwę

Smardze, gąski i sitaki - mniej popularne, ale równie dobre do suszenia, szczególnie w kuchni regionalnej



To właśnie te gatunki powinny trafiać do suszarek czy piekarników, aby móc wykorzystywać je w kuchni przez cały rok.

Jak przechowywać suszone grzyby?

Odpowiednie przechowywanie grzybów jest równie ważne, jak samo ich suszenie. Po zakończeniu procesu produkt należy trzymać w szczelnych pojemnikach, najlepiej w szklanych słoikach lub metalowych puszkach. Miejsce powinno być suche, ciemne i chłodne, aby uniknąć dostępu światła i wilgoci.

W słoikach można umieścić naturalne dodatki konserwujące, takie jak liść laurowy, ziarna pieprzu czy liść orzecha włoskiego, które odstraszają owady. Regularnie należy kontrolować zapach i wygląd grzybów. Jeśli pojawi się pleśń lub nieprzyjemny aromat, grzyby trzeba bezwzględnie wyrzucić.

