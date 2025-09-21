Ulubione mięso Polaków trafiło na listę najbardziej rakotwórczych produktów świata

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), która działa przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zaklasyfikowała przetworzone mięso jako substancję rakotwórczą grupy 1. Znalazło się ono w tym samym zbiorze, do którego należy azbest i papierosy. Wnioski z przeprowadzonych analiz zawarto w dokumencie "IARC Monographs evaluate consumption of red meat and processed meat".

Przetworzone mięso ląduje na stołach Polaków niemal codziennie. Parówki serwowane są dzieciom jako przysmak, a szynka pojawia się na większości kanapek. W efekcie więc jego spożycie jest w kraju nad Wisłą jednym z wyższych w Europie. Niestety, nie pozostaje to obojętne dla zdrowia.

Co na temat przetworzonego mięsa mówi dokument WHO?

Zespół roboczy złożony z 22 ekspertów z dziesięciu krajów dokładnie przeanalizował publikacje naukowe, aby ocenić potencjał rakotwórczy spożywania czerwonego i przetworzonego mięsa.

W efekcie przeprowadzonych prac zaklasyfikowano czerwone mięso jako prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi (Grupa 2A). Związek ten został zaobserwowany przede wszystkim w przypadku raka jelita grubego, trzustki i prostaty. Z kolei mięso przetworzone zostało zaklasyfikowane jako rakotwórcze dla ludzi (Grupa 1). Związek spożycia mięsa przetworzonego z rozwojem raka jelita grubego jest udowodniony.

Co jest szkodliwego w przetworzonym mięsie?

Jak wynika ze wspomnianych analiz z 2015 roku, spożycie mięsa różni się znacznie między krajami. Im więcej przetworzonych produktów tego typu ląduje na stole, tym poważniejsze konsekwencje dla zdrowia. Jak potwierdzono, każda 50-gramowa porcja dziennie, zwiększa ryzyko raka jelita grubego o 18 procent!

Wynika to z obecności w produktach tej grupy substancji chemicznych, które powstają podczas obróbki. Chodzi tu o azotany, azotyny oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Jakie jest średnie spożycie mięsa przetworzonego w Polsce?

Z badań przeprowadzonych przez Katarzynę Stoś, Ewę Rychlik, Agnieszkę Woźniak i Macieja Ołtarzewskiego opisanych w artykule "Red and Processed Meat Consumption in Poland" i opublikowanych na łamach "Foods" (2022 r.) wynika, że Polacy spożywają 1,96 kg przetworzonego mięsa miesięcznie na osobę, co stanowi około 20 proc. całkowitego spożycia mięsa. Jest to ilość znacznie przekraczająca wspomnianą wyżej niebezpieczną porcję 50 g dziennie.

Nieco bardziej optymistyczne są dane zawarte w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W zestawieniu "Domestic deliveries and consumption of selected consumer goods per capita in 2023" podano, że łącznie w 2023 roku w Polsce spożyto 4,46 mln ton mięsa ogółem, co po podziale na populację daje spożycie około 70 kg mięsa na osobę rocznie. Zakładając, że około 20 proc. tej wartości to mięso przetworzone - każdy Polak zjada w ciągu roku około 14 kg parówek, kiełbas, kabanosów czy szynki.

Choć w ostatnich latach rośnie świadomość na temat zdrowego stylu życia, to mimo wszystko przetworzone mięso wciąż cieszy się dużą popularnością, szczególnie wśród dzieci, młodzieży i osób pracujących, które sięgają po szybkie, gotowe do spożycia produkty.

