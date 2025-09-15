Ta ryba zdobyła serca Polaków. Warto znać jej "drugie oblicze"

Makrela od lat cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Uwielbiana za wyrazisty smak i łatwą dostępność trafia na stoły w różnych postaciach: wędzona, smażona czy konserwowana. Jest stosunkowo tania, a przy tym bogata w cenne składniki odżywcze. Warto jednak poznać możliwe ograniczenia i zagrożenia związane z jej spożyciem.

Jak podają eksperci z VeryWellFit, makrela dostarcza znaczną ilość wysokiej jakości białka - w 100 gramach można go znaleźć ok. 19 g. Jest też bogata w tłuszcze, w tym niezbędne kwasy omega-3: EPA i DHA, które mają udowodnione działanie prozdrowotne.

Zawiera witaminy z grupy B, witaminę D oraz minerały takie jak selen, potas i magnez, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Te składniki czynią ją wartościową rybą zarówno dla serca, jak i dla układu nerwowego.

Regularne spożywanie makreli może przynosić wiele korzyści zdrowotnych. Kwasy omega-3 pomagają w obniżaniu poziomu trójglicerydów i ciśnienia krwi, zmniejszając ryzyko chorób serca. Wspierają także funkcje mózgu, poprawiając pamięć i koncentrację.

Witamina D, której makrela jest dobrym źródłem, wzmacnia odporność oraz wpływa korzystnie na zdrowie kości. Dodatkowo selen działa jako antyoksydant, chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym.

Wady i ograniczenia związane z makrelą

Mimo wielu zalet makrela nie jest produktem pozbawionym swoistych ograniczeń. Jest rybą tłustą i dość kaloryczną. Około 100 g surowej makreli dostarcza ok. 205 kcal. Nadmierne spożycie może prowadzić do przyrostu masy ciała, szczególnie u osób o niskiej aktywności fizycznej.

Ponadto niektóre gatunki makreli (np. królewska czy hiszpańska) mogą zawierać podwyższone ilości metali ciężkich, takich jak rtęć, co sprawia, że dzieci, kobiety w ciąży i karmiące powinny zachować ostrożność przy wyborze ryby.

Trzeba pamiętać, że wartości odżywcze makreli różnią się w zależności od sposobu przygotowania. Makrela wędzona zawiera mniej wody, a więcej soli, a to może być problemem dla osób z nadciśnieniem. Smażona natomiast absorbuje tłuszcz z patelni, zwiększając kaloryczność potrawy. Najzdrowsza pozostaje makrela gotowana na parze lub pieczona, zachowuje w ten sposób większość cennych kwasów tłuszczowych i witamin.

Jak bezpiecznie włączyć makrelę do diety?

Aby w pełni korzystać z walorów makreli, warto zachować umiar. Specjaliści zalecają spożywanie tłustych ryb 2-3 razy w tygodniu.

Wybierając makrelę, warto sprawdzić źródło jej pochodzenia. Zalecane są gatunki poławiane w czystych wodach Atlantyku (mają niższą zawartość metali ciężkich). W przypadku konserw czy wędzonych produktów dobrze jest kontrolować ilość soli i dodatków chemicznych.

red. / polsatnews.pl