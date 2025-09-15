Jesień to czas, gdy temperatura na dworze spada, a kominki w wielu polskich domach znów dają ciepło. Płomień w palenisku tworzy wyjątkowy klimat, ale nie wszystko, co się pali, nadaje się do wrzucenia. Wiele osób traktuje kominek jako wygodny sposób pozbycia się odpadów, a to jest jednak poważnym błędem.

Polskie prawo jasno reguluje, czym można ogrzewać dom, a czego absolutnie nie wolno używać do ogrzewania. Ignorowanie przepisów może skończyć się mandatem, a nawet sprawą w sądzie.

Czego nie wolno spalać?

Podstawą prawną jest ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2023 poz. 1587), która w art. 155 zakazuje spalania odpadów poza wyspecjalizowanymi instalacjami. W praktyce oznacza to, że kominek czy piec nie mogą służyć jako domowe śmietnisko. Niedozwolone jest spalanie m.in.:

plastikowych butelek i opakowań

foliowych toreb i folii po produktach

lakierowanego lub impregnowanego drewna

starych mebli i elementów stolarki

płyt wiórowych i MDF

resztek farbowanych desek czy paneli

opakowań po chemikaliach i detergentach

zużytych opon i innych odpadów gumowych

odzieży, butów i tekstyliów

śmieci kuchennych i odpadów zielonych, które powinny trafić do kompostownika

Wszystkie te materiały podczas spalania wydzielają toksyczne związki (od dioksyn po metale ciężkie), które trafiają do powietrza i znacząco pogarszają jego jakość.

Co wolno wrzucać do pieca lub kominka?

Dozwolone jest spalanie drewna i węgla spełniającego normy jakościowe. Najlepiej wybierać drewno sezonowane, czyli suszone przez co najmniej dwa lata, ponieważ daje więcej ciepła i jednocześnie mniej dymu. Dobrym wyborem są też bardziej ekologiczne paliwa, takie jak pellet czy brykiet.

Mandaty za spalanie śmieci. Nawet 5000 zł kary

Spalanie niedozwolonych materiałów to wykroczenie określone w Ustawie o odpadach (art. 191). Straż miejska lub policja może nałożyć mandat do 500 zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu - grzywnę sięgającą nawet 5000 zł. To jednak nie wszystko.

W niektórych regionach obowiązują także lokalne uchwały antysmogowe, które jeszcze bardziej ograniczają możliwość korzystania z kominków. Takie prawo daje samorządom ustawa - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Dlaczego warto palić odpowiedzialnie?

Warto pamiętać, że odpowiedzialne palenie w kominku czy piecu to nie tylko kwestia uniknięcia kary, ale także realny wpływ na jakość powietrza w najbliższym otoczeniu. Nawet niewielka ilość niedozwolonych odpadów w palenisku może zwiększyć stężenie szkodliwych substancji w powietrzu, które wdychają domownicy i sąsiedzi.

Dlatego przed rozpaleniem w kominku warto upewnić się, że paliwo jest zgodne z normami i nie zawiera materiałów szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska. Świadome wybory opałowe to inwestycja w bezpieczeństwo, komfort i czystsze powietrze w całej okolicy.

