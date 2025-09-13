Cztery powody, by sięgnąć po grzyby tej jesieni. Nie chodzi tylko o smak

Jesień w Polsce to czas, gdy lasy są pełne grzybów, a kosze zbieraczy szybko się zapełniają. Dla wielu osób to przede wszystkim tradycja i jednocześnie kulinarna przyjemność, ale grzyby mają też zaskakująco dużo wartości zdrowotnych.

Bogate w białko oraz cenne mikroelementy, mogą być wartościowym dodatkiem do codziennej diety. To szczególnie dobre rozwiązanie dla osób ograniczających mięso. Wspomagają odporność, a przy okazji dostarczają antyoksydantów.

Skarbnica witamin i minerałów

Grzyby dostarczają składników, których często brakuje w codziennym menu. Kryją w sobie witaminy z grupy B wspierające układ nerwowy, a także witaminę D, niezwykle ważną jesienią i zimą, gdy brakuje słońca. Do tego dochodzą minerały: potas, fosfor, miedź czy żelazo, niezbędne dla serca, mięśni oraz układu krwiotwórczego.

Co ciekawe, niektóre gatunki, jak kurki czy koźlarz babka, wykazują lekkie działanie przeciwzapalne, a to wzmacnia organizm w okresie przejściowym między latem a zimą.

Naturalne wsparcie dla odporności

Jesienią nietrudno o przeziębienia, dlatego warto sięgać po produkty wzmacniające organizm. Grzyby zawierają polisacharydy i antyoksydanty wspierające układ immunologiczny. Regularne spożywanie może pomóc w ochronie przed infekcjami.

Niektóre badania sugerują (np. opublikowane w "Frontiers in Nutrition"), że obecność grzybów w diecie może pomagać w zachowaniu prawidłowej flory jelitowej.

Niskokaloryczny dodatek do diety

Grzyby w większości składają się z wody, dlatego są produktem niskokalorycznym. Sto gramów świeżych owocników dostarcza średnio tylko 20-30 kcal. To czyni je doskonałym wyborem dla osób dbających o linię. Dzięki temu można je bez obaw włączać do dań obiadowych czy kolacyjnych jako smaczny, sycący dodatek.

Zawierają też pewne ilości białka (ok. 2–3 g na 100 g) oraz błonnika (ok. 1–2 g na 100 g), co dodatkowo wspiera uczucie sytości i pomaga w utrzymaniu prawidłowego trawienia. Ich prawdziwa wartość odżywcza kryje się jednak w obecności wspomnianych witamin z grupy B, minerałów oraz związków bioaktywnych.

Ochrona serca i układu krążenia

Niektóre gatunki mogą obniżać poziom cholesterolu i wspierać prawidłowe ciśnienie krwi. Zawarty w nich potas sprzyja pracy serca, a błonnik pomaga utrzymać właściwą gospodarkę lipidową. Dzięki temu grzyby stają się naturalnym sprzymierzeńcem w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych, które należą do najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce.

Przeciwutleniacze obecne w tych produktach dodatkowo ograniczają utlenianie cholesterolu LDL, co jeszcze bardziej chroni naczynia krwionośne.

