Kiedy kolano zgina się lub prostuje, czasem można usłyszeć kliknięcie czy trzaski. W wielu przypadkach jest to zjawisko fizjologiczne i niegroźne, ale bywa, że takie dźwięki wskazują na problem wymagający interwencji. Zwłaszcza gdy towarzyszy temu ból, opuchlizna i zaczerwienienie.

Trzeszczenie, chrupanie, kliknięcia w kolanie mogą mieć różne podłoże - zarówno fizjologiczne, jak i patologiczne. Te pierwsze uznawane są za naturalne i nie wymagają interwencji specjalisty, choć mogą budzić niepokój. Drugie nie powinny być jednak ignorowane, ponieważ mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji, w tym nawet inwalidztwa.

Przyczyny fizjologiczne i patologiczne trzeszczących stawów

Klikanie w kolanach może mieć charakter fizjologiczny, więc... nieszkodliwy. Takie sygnały daje tarcie więzadeł i ścięgien przesuwających się po strukturach kostnych, a także różne anatomiczne warianty budowy stawu, takie jak fałdy błony maziowej czy specyficzne ustawienie rzepki względem kości udowej. Tego typu zjawiska zwykle nie są groźne i nie wymagają leczenia.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy źródłem dźwięków są zmiany patologiczne. Jedną z częstszych przyczyn jest uszkodzenie chrząstki stawowej - staje się nierówna i przestaje zapewniać gładki ruch w stawie. Podobne objawy mogą dawać uszkodzenia łąkotki, zwłaszcza jeśli fragment chrząstki klinuje się podczas ruchu i prowadzi do charakterystycznego "przeskakiwania".

U osób aktywnych fizycznie i sportowców często diagnozuje się tzw. zespół rzepkowo-udowy, w którym rzepka porusza się w sposób nieprawidłowy względem kości udowej, powodując obtarcia i bolesne trzaski. Z kolei u osób starszych najczęściej za trzeszczenie odpowiada choroba zwyrodnieniowa stawów, związana ze stopniowym zużyciem chrząstki i powstawaniem osteofitów, czyli narośli kostnych.

Nie można także pominąć urazów więzadeł prowadzących do niestabilności stawu oraz stanów zapalnych, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) czy infekcji, w których dochodzi do nagromadzenia płynu i zaburzenia pracy całego stawu.

Jak często występują takie dolegliwości?

Obszerną analizę 103 badań z udziałem 36 439 uczestników opublikowano na łamach czasopisma "British Journal of Sports Medicine" (2025).

Wyniki pokazały, że częstość występowania klikania, trzasków i szurania w kolanach wynosi w populacji ogólnej około 41 proc. Co ciekawe, dotyczy to także ludzi, którzy nie skarżą się ani na ból, ani na wcześniejsze urazy - w tej grupie trzeszczenie zgłaszało blisko 36 proc. badanych.

Kiedy trzaskanie kolan powinno niepokoić?

Wtedy warto skonsultować się z lekarzem, w sytuacji pojawienia się:

bólu

obrzęku

zaczerwienienia

uczucia sztywności (szczególnie rano lub po dłuższym bezruchu)

ograniczenia w ruchomości

trudności w pełnym zgięciu lub wyprostowaniu stawu

epizody blokowania się kolana

Do specjalisty należy zgłosić się również wtedy, gdy pojawia się wrażenie utraty stabilności, jakby kolano "uciekało" przy obciążeniu, albo gdy trzaskanie staje się coraz częstsze i towarzyszy niemal każdemu ruchowi.

Szczególnie pilnej konsultacji wymagają sytuacje, w których objawom towarzyszy gorączka czy ogólne złe samopoczucie, co może świadczyć o infekcyjnym zapaleniu stawu.

